Flaş gelişme! İki kritik isim adaylık için istifa etti

TOKİ Başkanı Ergün Turan ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ömer Arısoy belediye başkanlığı aday adaylığı için istifa etme kararı aldılar.

Ergün Turan, İstanbul Fatih’ten; Ömer Arısoy ise İstanbul Zeytinburnu’ndan aday olmak için yarışacak.