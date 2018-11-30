Flaş gelişme! İki kritik isim adaylık için istifa etti
Yerel seçimler öncesi siyasi kulislerde hareketlilik sürüyor. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ömer Arısoy belediye başkanlığı aday adaylığı için istifa etme kararı aldılar.30 Kasım 2018 Cuma 17:47
TOKİ Başkanı Ergün Turan ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ömer Arısoy belediye başkanlığı aday adaylığı için istifa etme kararı aldılar.
Ergün Turan, İstanbul Fatih’ten; Ömer Arısoy ise İstanbul Zeytinburnu’ndan aday olmak için yarışacak.
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