Flaş gelişme! Erdoğan, Trump ile ikinci kez görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arjantin'de devam eden G20 Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Trump ile bu akşam 20.20'de ikinci kez görüşecek.

Erdoğan'ın bu görüşmesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Japonya ve İngiltere başbakanları ile de görüşeceği bildirildi.

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