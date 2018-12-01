Flaş gelişme! Erdoğan, Trump ile ikinci kez görüşecek
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Donal Trump ile ikinci kez görüşecek. Erdoğan bu görüşmenin ardından Rus lider Putin ile ikili görüşme yapacak.01 Aralık 2018 Cumartesi 16:13
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arjantin'de devam eden G20 Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Trump ile bu akşam 20.20'de ikinci kez görüşecek.
Erdoğan'ın bu görüşmesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Japonya ve İngiltere başbakanları ile de görüşeceği bildirildi.
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