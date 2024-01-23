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Ekonomi Fiyat oyunları,‘ pes’ dedirten olay! Hükümetten istihdam için yeni karar: 4 ay süre! İthalatı devlet yapacak! Faş gelişme
Ekonomi

Fiyat oyunları,‘ pes’ dedirten olay! Hükümetten istihdam için yeni karar: 4 ay süre! İthalatı devlet yapacak! Faş gelişme

Yeniakit Publisher
2024-01-23 11:10:00 - 2024-01-23 11:14:04
Fiyat oyunları,‘ pes’ dedirten olay! Hükümetten istihdam için yeni karar: 4 ay süre! İthalatı devlet yapacak! Faş gelişme

Türkiye'de yaşanan hayvan ithalatındaki dengesizlik yüzden ve al-satla fazla üründe dev gerçekleşen fiyat fiyat artışlarına karşı alınan yeni önlemler, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından kamuoyu ile paylaşıldı. İşte belirlediği yeni detaylar...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'de yaşanan fiyat artışlarına karşı alınacak önlemler kapsamında hayvan ithalatının artık devlet tarafından gerçekleştirileceğini duyurdu. Yumaklı, bu yeni uygulama ile özel sektörün hayvan ithalatından çekilerek devletin sorumluluk alacağını belirtti. Ayrıca, ithal edilen hayvanların 4 ay boyunca satılamayacağını vurgulayan Bakan, bu sayede al-sat işlemlerinin yol açtığı fiyat artışlarının da engelleneceğini ifade etti.

Kalite standartları belirlenecek

Bakan Yumaklı'nın açıklamalarına göre, Et ve Süt Kurumu ile birliklerin talepleri doğrultusunda devlet tarafından belirlenen kalite standartlarına uygun hayvanlar getirilecek. Bu adımın, özel sektörün hayvan ithalatında oluşan dengesizlikleri düzeltmeyi hedeflediği belirtildi.

"Fiyatlar yükseltilemeyecek"

Bakan Yumaklı, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Artık hayvan ithalatında özel sektör olmayacak. Aşıları yapılmış hayvanların garantisi de biz olacağız. Ayrıca ithal edilen hayvanlar 4 ay boyunca satılamayacak. Böylece al-sat yaparak fiyat yükseltilemeyecek.”

Yeni sistemin temel amacı, özel sektörün kendi çıkarları doğrultusunda hayvan ithalatını kullanmasını önlemek ve iç piyasadaki dengeyi korumak olarak belirtildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, uzun vadeli hedefin ise hayvan ithalatını tamamen sona erdirmek olduğunu vurguladı. Bu doğrultuda, kalite standartlarının artırılacağı ve kontrollü bir alım sürecinin benimseneceği belirtiliyor.

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