Fiyat dengesini bozanlara geçit yok

Ürünlerine haksız zam yapanları “durumun fırsatçıları” olarak gördüklerini söyleyen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, “Sattığı üründe kafasına göre zam yapanlara müsaade edilmeyecek, burası eski Türkiye değil. Gerek tarım ürünlerinde yapılan manipülatif uygulamalarla gerekse malı kısmakla ve pres oluşturup fiyat belirlemekle yapılan işlerin hepsi takip ediliyor. Yerli malımızda bile zam yapılması üzüntü verici ama devletimizin bu konularda yaptırımları olacaktır” diye konuştu.

Ticaretten günlük faydalar peşinde koşanların arz-talep dengesini bozucu eylemlerinin samimi tüccaela esnafa zarar verdiğini söyleyen Gülle, bu sürecin kısa zamanda son bulacağına inandıklarını kaydetti.

DALGALANMA LEHİMİZE DEĞİL

İhracatçının geçmişte kurla ilgili sürekli şikayet içinde olduğunu, kurdaki yükselişi de ihracatçının lehine yorumlayamadıklarını belirten Gülle, şöyle devam etti: “Bu kadar spekülatif çok ciddi dalgalanmalar ihracatın ve ihracatçının lehine olan şeyler değil, bu hem ülkenin hem de ihracatçının zararına. Çünkü fiyat dengesini bozuyor. Bu tür kurdaki oynaklıkları tasvip etmiyoruz ama kabul edilen birşey var ki şu anda ihracat için çok önemli kur avantajı var elimizde. Bu avantajı sonuna kadar koruyup daha fazla ihracat yapmalıyız. Komşu ülkelerle ilişkilerimiz iyi olduğu dönemlerde ihracatın artışta olduğunu, bozulduğunda ise doğal olarak düşüşte olduğunu görüyoruz. Şu an İran’a istediğimiz kadar ihracat yapamıyoruz. Bu açıdan Irak, Suriye ve İran’da yaşanan sorunlar süreç içinde çözüldüğünde ihracatımız fazlasıyla artacak.”

KİMSE MORALİNİ BOZMASIN

Gülle, ağustos ayı ihracatında küçük bir düşüş yaşandığını, ancak eylülde güzel bir rakam açıklayacaklarını dile getirerek, “Bu da şu andaki kurun getirdiği avantajların gerçek resmini gösterecek. Kimse moralini bozmasın, biz ihracatçıyız, bize düşen üretmek ve ihracat yapmak. Bu ülkeyi seven ve yatırım yapıp insan çalıştıran bütün sanayicilerin tek hedefi bu olmalı” dedi.

İNDİRİMLERİN DEVAMI GELMELİ

Fırsatçılara karşı mücadele devam ederken Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin tüm konut ve iş yerlerinin su faturalarında indirime gitmesi vatandaşlar ve STK’lar tarafından olumlu karşılandı. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin tüm konut ve iş yerlerinin su faturalarında indirime gitmesi diğer belediyelere de örnek olmalı. Vatandaşın da esnafın da buna ihtiyacı var” dedi.