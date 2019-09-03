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Fiyat artışları (4)

Ağustosta yıllık bazda tüketici fiyatlarının en fazla arttığı bölge yüzde 18,26 ile "Van, Muş, Bitlis, Hakkari" oldu- En düşük artış ise yüzde 12,33 ile "Ankara" bölgesinde gerçekleşti

03 Eylül 2019 Salı 10:25
Fiyat artışları (4)

ANKARA (AA) - Türkiye'de ağustos ayında yıllık bazda tüketici fiyatlarının en fazla arttığı bölge yüzde 18,26 ile "Van, Muş, Bitlis, Hakkari" oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ağustosta yıllık bazda fiyatlar, ülke genelinde yüzde 15,01 artış kaydetti.

İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2'nci düzeyde bulunan 26 bölge içinde, aylık bazda en yüksek fiyat artışı yüzde 1,40 ile "Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir", 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 22,77 ile "Şanlıurfa, Diyarbakır" bölgesinde gerçekleşti.

Yıllık bazda en yüksek artış da yüzde 18,26 ile "Van, Muş, Bitlis, Hakkari" bölgesinde gözlenirken, bu bölgeyi yüzde 18 ile "Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan" izledi. En düşük fiyat artışı ise yüzde 12,33 ile "Ankara" bölgesinde kaydedildi.

Bölgeler itibarıyla aylık ve yıllık bazda fiyat artışları şöyle:

İstatistiki BölgelerAylık değişimYıllık değişim
Türkiye0,8615,01
İstanbul0,9514,34
Tekirdağ,Edirne, Kırklareli0,8815,94
Balıkesir,Çanakkale1,3316,31
İzmir1,0216,19
Aydın,Denizli, Muğla0,6016,95
Manisa,Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak0,8216,31
Bursa,Eskişehir, Bilecik1,2115,74
Kocaeli,Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova0,5614,62
Ankara0,9712,33
Konya, Karaman0,8615,49
Antalya,Isparta, Burdur0,5915,82
Adana, Mersin1,1516,65
Hatay,Kahramanmaraş, Osmaniye0,2314,01
Kırıkkale,Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir1,4016,18
Kayseri,Sivas, Yozgat1,2415,39
Zonguldak,Karabük, Bartın0,5915,14
Kastamonu,Çankırı, Sinop0,5715,86
Samsun, Tokat,Çorum, Amasya0,3915,61
Trabzon, Ordu,Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane0,0915,23
Erzurum,Erzincan, Bayburt0,7316,63
Ağrı, Kars,Iğdır, Ardahan0,6518,00
Malatya,Elazığ, Bingöl, Tunceli0,3313,56
Van, Muş,Bitlis, Hakkari1,1818,26
Gaziantep,Adıyaman, Kilis0,8515,08
Şanlıurfa,Diyarbakır1,0516,97
Mardin,Batman, Şırnak, Siirt0,7116,16

(Bitti)

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 10:25
  1. ağustos
  2. Enflasyon
  3. Fiyat artışları
  4. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)

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