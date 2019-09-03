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Fiyat artışları (3)

Yİ-ÜFE ağustosta bir önceki aya göre madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 0,71, elektrik, gaz üretim ve dağıtımı sektöründe yüzde 4,33, su temini sektöründe yüzde 1,35 arttı, imalat sanayi sektöründe ise yüzde 1,01 geriledi

03 Eylül 2019 Salı 10:23
Fiyat artışları (3)

ANKARA (AA) - Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ağustosta bir önceki aya göre madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 0,71, elektrik, gaz üretim ve dağıtımı sektöründe yüzde 4,33, su temini sektöründe yüzde 1,35 yükseldi, imalat sanayi sektöründe yüzde 1,01 düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Yİ-ÜFE ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,59 düşerken, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 6,39, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,45 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 30,51 yükseldi.

Sanayideki 4 sektörün bir önceki aya göre değişimleri dikkate alındığında, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 0,71, elektrik, gaz üretim ve dağıtımı sektöründe yüzde 4,33, su temini sektöründe yüzde 1,35 artış oldu, imalat sanayi sektöründe ise yüzde 1,01 düşüş gerçekleşti.

Geçen ay bir önceki aya göre en fazla artış yüzde 38,27 ile tütün ürünleri, yüzde 4,33 ile elektrik gaz üretimi ve dağıtımı, yüzde 2,50 ile metal cevherleri oldu. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 7,74, kimyasallar ve kimyasal ürünler ve ana metaller yüzde 1,94 ile bir önceki aya göre azalan alt sektörler olarak kayıtlara geçti.

Ana sanayi gruplarında ağustosta aylık en fazla düşüş yüzde 0,89 ile ara malında görüldü.

Sektörler ve alt sektörler itibarıyla haziranda Yİ-ÜFE'deki aylık ve yıllık değişim oranları şöyle:

Sektörler/AltGruplar

Aylık (yüzde)

Yıllık (yüzde)

Madencilik ve taş ocakçılığı

0,71

14,91

İmalat

-1,01

10,59

Elektrik, gaz

4,33

55,83

Su temini

1,35

-6,19

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 10:23
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