Fiyat artışları (2)
Ağustosta ana harcama gruplarında aylık bazda en yüksek artış, yüzde 19,11 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti - Söz konusu ayda en çok düşüş yüzde 1,94 ile ulaştırmada görüldü03 Eylül 2019 Salı 10:22
ANKARA (AA) - Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında, ağustosta aylık bazda en yüksek artış yüzde 19,11 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, TÜFE ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,86, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 7,35, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,01 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,62 artış gösterdi.
Ana harcama grupları itibarıyla ağustosta, aylık bazda en yüksek artış yüzde 19,11 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda görülürken, eğitimde yüzde 4,26, konutta yüzde 2,04, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 0,89, lokanta ve otellerde yüzde 0,75 artış kaydedildi.
Ağustosta ana harcama grupları itibarıyla endekste en çok düşüş gösteren grup yüzde 1,94 ile ulaştırma olurken, giyim ve ayakkabıda yüzde 1,10, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,77 düşüş gerçekleşti.
- Yıllık değişimler
TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış, yüzde 41,42 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda görüldü. Bunu yüzde 20,98 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 20,13 ile ev eşyası, yüzde 18,52 ile lokanta ve oteller, yüzde 17,59 ile eğitim izledi.
Geçen ay endekste kapsanan 418 maddeden 43'ünün ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 243'ünün ortalama fiyatlarında artış, 132'sinin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.
Sektörlere ve alt gruplara göre aylık ve yıllık değişimler şöyle:
|Kapsam
|Aylık (yüzde)
|Yıllık (yüzde)
|Gıda ve alkolsüz içecekler
|-0,77
|17,22
|Alkollü içecekler ve tütün
|19,11
|41,42
|Giyim ve ayakkabı
|-1,10
|4,70
|Konut
|2,04
|14,02
|Ev eşyası
|0,16
|20,13
|Sağlık
|0,48
|17,47
|Ulaştırma
|-1,94
|6,72
|Haberleşme
|0
|3,57
|Eğlence ve kültür
|0,52
|15,07
|Eğitim
|4,26
|17,59
|Lokanta ve oteller
|0,75
|18,52
|Çeşitli mal ve hizmetler
|0,89
|20,98
- Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de, ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,16, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 6,89, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,05 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 18,87 artış gerçekleşti.
Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, ağustosta aylık bazda en yüksek artış yüzde 1,09 ile "Mevsimlik ürünler hariç (TÜFE)" göstergesinde görüldü.
Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri şöyle:
|Kapsam
|Aylık değişim (yüzde)
|Yıllık değişim (yüzde)
|Mevsimlik ürünler hariç (TÜFE)
|1,09
|16,02
|İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç (TÜFE)
|0,16
|15,05
|Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç (TÜFE)
|0,06
|13,60
|İşlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç (TÜFE)
|0,26
|14
|Alkollü içecekler ve tütün hariç (TÜFE)
|-0,04
|13,77
|Yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç (TÜFE)
|-0,38
|13,90
(Sürecek)
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