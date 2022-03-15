  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor FIVB, üç Türk hakemin klasmanını yükseltti
Spor

FIVB, üç Türk hakemin klasmanını yükseltti

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB), Türk hakemler Prof. Dr. Nurper Özbar, Ozan Çağı Sarıkaya ve Yavuz Akdemir'in klasmanını yükseltti

Yeniakit Publisher
2022-03-15 10:59:00 -
FIVB, üç Türk hakemin klasmanını yükseltti

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, FIVB hakemi olarak dünya salonlarında görev alan hakemlerden Prof. Dr. Nurper Özbar, en üst seviye olan A klasmana yükseltildi.

C klasmanında yer alan Ozan Çağı Sarıkaya B2 klasmanına getirilirken, CEV hakemi olarak kariyerini sürdüren Yavuz Akdemir ise C klasmanına yükselerek FIVB hakemi olarak kariyerine devam etme hakkı kazandı.

Türk hakemlerden Erdal Akıncı da 2021 yılından bu yana A klasman olarak en üst seviyede Türkiye'yi temsil ediyor.

Böylece FIVB klasmanında yer alan Türk voleybol hakemi sayısı dörde yükselmiş oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay