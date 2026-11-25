Yayınladığı raporlarla Türkiye’nin eğitim sistemindeki sorunlara çözüm bulma yolunda raporlar hazırlayan Maarif Platformu, son yayınladığı “Fıtrata Dönüş: Türkiye’nin Maarif Davası ve Yeni Bir Öğrenme Paradigması İhtiyacı” başlıklı raporda buna bir yenisini daha ekledi.

Mimarisi Muazzam Çizilmiş fakat temeli henüz kazılmamış bir bina!

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğru bir zemindir. Erdem-Değer-Eylem çerçevesi ve kâmil insan hedefiyle eğitimimize sağlam bir istikamet çizmiştir. Ancak bu hedefe hangi öğrenme anlayışıyla ulaşılacağı, yani öğretme yerine neden öğrenmenin esas alınması gerektiği, öğretmene gereğince ve usulünce anlatılamadı! Raporda bunu şöyle ifade ettik: mimarisi muazzam çizilmiş, fakat temeli henüz kazılmamış bir bina!

Rapor, modelin taşıyıcı omurgası olarak fıtrata dayalı bir öğrenme anlayışını ortaya koyuyor ve bunu dört katmanda temellendiriyor: beynin öğrenme gerçeği, bilginin dereceleri (ilmelyakînden hakkalyakîne, malumattan hikmete), eğitim felsefesi ve insan tasavvuru. Raporun merkezinde muallim var: bilgiyi dikte eden değil, merakı ateşleyen bir öğretmen. Bu çerçevede öğretmen yetiştirme ve hizmet içi eğitim programlarının yeniden kurulmasını, öğrenme paradigmasının da modelin resmî belgelerine kavramsal çerçevesiyle birlikte eklenmesini öneriyoruz. Raporun öğretmenlerimiz için bir el kitabı işlevi görmesini umuyoruz.

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Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğru bir zemindir. Erdem-Değer-Eylem çerçevesi ve kâmil insan hedefiyle eğitimimize sağlam bir istikamet çizmiştir. Ancak bu hedefe hangi öğrenme anlayışıyla ulaşılacağı, yani öğretme yerine neden öğrenmenin esas alınması gerektiği, öğretmene gereğince ve usulünce anlatılamadı. Raporda bunu anlatıyor: mimarisi muazzam çizilmiş, fakat temeli henüz kazılmamış bir bina.

Rapor, modelin taşıyıcı omurgası olarak fıtrata dayalı bir öğrenme anlayışını ortaya koyuyor ve bunu dört katmanda temellendiriyor: beynin öğrenme gerçeği, bilginin dereceleri (ilmelyakînden hakkalyakîne, malumattan hikmete), eğitim felsefesi ve insan tasavvuru. Raporun merkezinde muallim var: bilgiyi dikte eden değil, merakı ateşleyen bir öğretmen. Bu çerçevede öğretmen yetiştirme ve hizmet içi eğitim programlarının yeniden kurulmasını, öğrenme paradigmasının da modelin resmî belgelerine kavramsal çerçevesiyle birlikte eklenmesini öneriyoruz. Raporun öğretmenlerimiz için bir el kitabı işlevi görmesini umuyoruz.