3 ay önce 3. kez baba olmuştu! Şehidin son paylaşımı yürekleri parçaladı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Eskişehir'de askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 45 yaşındaki Hava Pilot Astsubay Başçavuş Volkan Demirhan'ın 3 ay önce 3. kez baba olduğu ortaya çıktı. Şehidin son paylaşımı ise yürekleri dağladı. Şehit Demirhan’ın kazadan önce medya hesabından helikopterden halatla sarkıp eğitim yaptığı görüntüleri paylaştığı öğrenildi.
Eskişehir’de 5 askerin şehit olduğu helikopter kazası yürekleri yaşadı. Şehit olan askerlerden evli ve 3 çocuk babası Hava Pilot Astsubay Başçavuş Volkan Demirhan’ın acı haberi, askeri yetkililer tarafından Denizli’nin Sarayköy ilçesi Aşağı Mahalle’de yaşayan annesi Bilgi Demirhan (63) ile babası Cengiz Demirhan’a (69) verildi. Demirhan’ın şehit haberi başta ailesi olmak üzere ilçede büyük üzüntü yarattı. Bilgi-Cengiz Demirhan çiftinin yaşadığı apartmana ve sokağa Türk bayrakları asıldı.
Eskişehir’de yaşayan şehit Demirhan’ın eşi Nesrin Demirhan’ın 3’üncü çocuğunu 3 ay önce dünyaya getirdiği öğrenildi. Şehit Demirhan’ın bulunduğu helikopterin kaza kırıma uğramadan önce sanal medya hesabında helikopterden halatla sarkıp eğitim yaparken, paylaşım yaptığı öğrenildi.