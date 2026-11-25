Erzincan’da 24 Kasım Öğretmenler Günü için hazırlanan hediyelerin çöpte bulunması büyük tepki çekti. Son Dakika’da yer alan habere göre, öğrencilerin öğretmenlerini mutlu etmek için hazırladıkları hediyelere iliştirdikleri sevgi dolu notlar ise yürekleri burktu.

“Biraz kötü yapmış olabilirim özür dilerim”

Hediyelerden birinin üzerine iliştirilen “Biraz kötü yapmış olabilirim özür dilerim” notu yürekleri burktu.

Bir başka öğrencinin ise öğretmenine sevgisini, “Sevgili öğretmenim sen hep doğru yolu gösterdin teşekkür ederiz. Sen benim meleğimsin, çiçeğimsin, balımsın” sözleriyle dile getirdiği görüldü.

Bir başka öğrencinin ise öğretmenine sevgisini, “Sevgili öğretmenim sen hep doğru yolu gösterdin teşekkür ederiz. Sen benim meleğimsin, çiçeğimsin, balımsın” sözleriyle dile getirdiği görüldü.

Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü

Öğrencilerin emek vererek hazırladığı hediyelerin çöpte bulunmasına çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tepki gösterdi.

Paylaşımın altına yapılan yorumlardan bazıları şöyle;

- “Öğretmenler günü kaldırılmalı net bir şekilde”

- “Pahalı hediyeler olsa çöpe atmazlardı”

- “Atanmış değil, adanmış öğretmen olmak lazım”

Hediyelerin kim tarafından çöpe atıldığına ilişkin ise herhangi bir bilgi paylaşılmadı.