6 Şubat'ı bilen Deprem Kahini'nden yeni tahmin! Risk listesinde İstanbul da var
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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6 Şubat depremlerine ilişkin önceden yaptığı paylaşımla gündeme gelen Frank Hoogerbeets, yeni açıklamasında İstanbul'u da andı. “Yakın gelecekte büyük bir deprem yaşama ve ciddi hasar görme riski taşıyan üç büyük şehir var” diyen Hoogerbeets, Los Angeles, Tokyo ve İstanbul'u sıraladı.
"Deprem Kahini" lakaplı deprem uzmanı Frank Hoogerbeets'in yeni tahminleri arasında İstanbul'un da yer alması, vatandaşları endişelendirdi.
Türkiye'nin 1 ilini etkileyen 6 Şubat depremini 3 gün önceden bilmesiyle dikkat çeken Frank Hoogerbeets, yeni tahminlerde bulundu.
Nokta atışı deprem tahminleriyle ün kazanan Hoogerbeets, uyarılarıyla gündeme geldi.
Sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yapan araştırmacı, İstanbul'a dikkat çekti.
3 ŞEHRİ SIRALADI
Yakın zaman içerisinde riskli gördüğü yerleri açıklayan deprem uzmanı, “Yakın gelecekte büyük bir deprem yaşama ve ciddi hasar görme riski taşıyan üç büyük şehir var: Los Angeles, Tokyo ve İstanbul. Bu şehirler arasında Los Angeles (Güney Kaliforniya) benim ilk sırada yer alıyor.” dedi.