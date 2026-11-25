The Economist, 2015, 2018 ve 2023 seçimleri öncesinde Erdoğan iktidarının sona ereceğini yazdı. Yine Foreign Policy ve Bloomberg’de 2018 ve 2023 öncesinde ekonomik kriz ve enflasyon nedeniyle Erdoğan döneminin kapanacağı yönünde analizler yapıldı. Stratfor ve Eurasia Group da iktidar değişiminin yakın olduğunu iddia ettiler.

“Gidiyor gitmekte olan”

Kemal Kılıçdaroğlu, 2011 yılından 2023 yılına kadar girdiği her seçim öncesinde “Gidiyor gitmekte olan” şeklinde iddialı sloganlar kullandı. İYİ Parti’nin kurucu Genel Başkanı Meral Akşener, Erdoğan’ın son dönemini yaşadığını iddia etti. Muharrem İnce de 2018 seçimleri sürecinde kesin olarak kaybedeceğini iddia etti. Ancak Erdoğan’ın sandıktaki üstünlüğü yüzünden kendileri giderken, Kılıçdaroğlu “Mutlak butlan” kararı ile geri dönebildi.

Hasan Cemal, Cengiz Çandar, Mehmet Altan, Ertuğrul Özkök, Murat Yetkin, Ahmet Hakan Coşkun, İsmail Saymaz, Yılmaz Özdil, Fatih Portakal, Nevşin Mengü gibi yazarlar ile KONDA, ORC, Aksoy Araştırma ve Avrasya Araştırma gibi anket şirketleri de Gezi ve FETÖ olayları dönemlerinde Erdoğan’ın iktidarı kaybedeceğini iddia ettiler. Ancak Erdoğan’sız Türkiye hayalleri her defasında “Erdoğan’lı büyük Türkiye” gerçeğine tosladı. Fon krizi sonrasında da yeniden aynı ümide sarılan müzmin muhalefet ve fondaş medya, yine Erdoğan’ın gideceğini iddia etmeye başladı.

KARARI TÜRK HALKI VERİR

Çeyrek asrın serencemesini Akit’e değerlendiren GENAR Araştırma Şirketi Başkanı İhsan Aktaş ise, şunları söylüyor: “15 yıl öncesinde. New York Times’da kibrit kutusu kadar bir haber çıktığı zaman Türkiye’de yer yerinden oynuyordu. AK Parti bu psikolojiyi de bir bakıma yenmeyi başardı. Hatta son seçimde The Ekonomist trolliye başlamış ‘Erdoğan gitmeli’ demişti. Şu ortaya çıktı; Türkiye siyasetini, Türk halkı, seçmeni ve siyasetçisi belirliyor. Dolayısıyla seçimin kaderini yine AK Parti ve muhalefetin çabaları belirleyecek. Bu dışarıdaki rüzgâr yani emperyalistler amaçlarına ulaşamayacaklar.

AK PARTİ İKTİDARI SÜRECEK

SAD Araştırma Şirketi Başkanı Sadullah Özcan da şunları dile getirdi: “Siyasete tek bir pencereden bakmak yanıltıcı olur. Geldiğimiz noktada özellikle muhalefetin çok parçalı bir duruma düştüğü, içlerinden herhangi birinin tek başına ülke yönetimi üstlenebilecek izlenimi veremediği görülüyor. İktidarın bütün yıpranmışlığına rağmen muhalefetin umut haline gelemediği gözleniyor. İktidar ekonomi açısından sıkıntılı. Fakat Türkiye’nin güvenliği açısından elde ettiği başarılar oylarını stabil halde tutmaktadır. AK Parti’den kaçan oyların başka siyasi partilere değil, kararsızlar kesiminde toplandığını gösteriyor. AK Parti’nin iyileştirmeler yapabilmesi durumunda konumunu koruyabileceğini söyleyebiliriz. Algıların işe yaramadığı, Erdoğan’ın her seferinde seçimi kazanmasıyla defalarca ispatlanmıştır.”