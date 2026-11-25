Terörsüz Türkiye sürecinde takvimde bazı gecikmeler yaşanmasına rağmen çalışmaların devam ettiğini belirten Akşam yazarı Kurtuluş Tayiz, sahada atılan adımlara ilişkin dikkat çeken bilgiler paylaştı.

Abdullah Öcalan'ın İmralı'daki yeni konutuna geçtiğini belirten Tayiz, gelen bilgilere göre Öcalan'a silahsızlanma komisyonuna başkanlık etmesi için istediği statünün tanındığını ve sekretarya tahsis edildiğini aktardı. Tayiz, Kandil, Hakurk ve Gara'daki kampların bir kısmının da boşaltıldığını yazdı.

ÖZEL'E İKİ CEPHEDEN TEPKİ

Özgür Özel'in İzleme Komisyonu'na üye vermeyeceklerini açıklamasının ardından Ümit Özdağ ile görüşmesine dikkat çeken Tayiz, bu gelişmelerin peş peşe tepkileri beraberinde getirdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Özel'i faşizme dümen kırmakla suçladığını hatırlatan Tayiz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ise “CHP'yi böldünüz, ülkeyi bölemeyeceksiniz” sözleriyle tepki gösterdiğini aktardı.

İMAMOĞLU VE DEMİRTAŞ DA KARŞI ÇIKTI

Özel'e yönelik tepkilerin iktidar cephesiyle sınırlı kalmadığını vurgulayan Tayiz, Ekrem İmamoğlu'nun mektubunda “Ben içeride olsam dahi süreci destekliyorum” ifadelerini kullandığını hatırlattı.

Selahattin Demirtaş'ın da Özel'i “sürecin ritmini bozacak davranışlardan kaçınması” konusunda uyardığını belirten Tayiz, YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre'nin ise geri adım atmayacaklarını açıkladığını kaydetti.

BU BASKIYI NE KADAR SÜRDÜREBİLECEK?

Özgür Özel'in İmamoğlu ve Demirtaş'tan gelen çağrılara kayıtsız kalmasının kolay olmayacağını belirten Kurtuluş Tayiz, değerlendirmesini şu sözlerle tamamladı:

“Erdoğan ve Bahçeli'yi iktidar olarak kodlayıp hareket edebilir. Ama Ekrem İmamoğlu ile Demirtaş'ın çağrısına kulak kapatabileceğini düşünmüyorum. Süreç devam ederken ritmi bozmak, herkese zarar verir. Analar ağlamasın diyenlerin, bu noktada dikkatli olması gerekiyor.”