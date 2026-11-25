Yunanistan’da yayın yapan OPEN TV’nin gezi programında yayımlanan “Pomaklar Kimdir?” başlıklı bölüm, Yunanistan’ın Batı Trakya’daki Türk korkusunu yeniden gündeme taşıdı. Şahin Köyü’nde çekim yapan program ekibi, bölgedeki Türkleri “Pomak” olarak tanımlamaya çalışırken Yeşil Camii İmamı Hamdi Bekir bu yaklaşıma itiraz etti. Kamera karşısında Türk olduklarını söyleyen Bekir’in açıklamaları, Yunan medyasında tepkiyle karşılandı.

SÖZLERİ YAYINDAN ÇIKARILDI

Bazı Yunan haber kanalları Hamdi Bekir’i provokasyon yapmak ve Türk propagandası yürütmekle suçladı. İmamın açıklamalarının Lozan Antlaşması’na aykırı olduğu da öne sürüldü. Tepkiler yalnızca Hamdi Bekir’e yönelik de olmadı. Program ekibi de topa tutuldu. OPEN TV yönetimi de “Türkiye propagandasına aracılık etmekle” suçlandı.

Tepkilerin ardından İmam Hamdi Bekir'in açıklamaları programdan çıkarıldı. Yaşananlar Yunanların Türklerden korktukları kadar hiçbir şeyden korkmadıklarını tekrar gözler önüne serdi.