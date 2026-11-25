İsmail Nacar, Çetin’in vefatının ardından şu ifadeleri kullandı; “Vesayetçi derin devlet çevreleri ile Siyonist lobinin itibar ettiği Hikmet Çetin, 89 yaşında hayatını kaybetti. Kendisiyle yüz yüze görüşmem, 28 Şubat sürecinde olmuştu. Tanıdığım kadarıyla o da, ittihatçı gelenek ile cumhursuz Cumhuriyet zihniyetinin son temsilcilerinden birisiydi. Umarım, CHP'den dökülen bu sararmış gazeller, yerini yeşil yapraklara bırakır. Başka da ne diyebilirim ki: Allah, Hikmet Çetin'i de ameline göre yargılasın.”