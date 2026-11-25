Nacar, Hikmet Çetin'in ölümünü böyle yorumladı: Allah, ameline göre yargılasın!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Araştırmacı Yazar İsmail Nacar, 89 yaşında hayatını kaybeden eski CHP Genel Başkanı ve eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin’in ölümünü “Vesayetçi derin devlet çevreleri ile Siyonist lobinin itibar ettiği Hikmet Çetin, 89 yaşında hayatını kaybetti. Başka da ne diyebilirim ki: Allah, Hikmet Çetin'i de ameline göre yargılasın” ifadeleriyle değerlendirdi.
İsmail Nacar, Çetin’in vefatının ardından şu ifadeleri kullandı; “Vesayetçi derin devlet çevreleri ile Siyonist lobinin itibar ettiği Hikmet Çetin, 89 yaşında hayatını kaybetti. Kendisiyle yüz yüze görüşmem, 28 Şubat sürecinde olmuştu. Tanıdığım kadarıyla o da, ittihatçı gelenek ile cumhursuz Cumhuriyet zihniyetinin son temsilcilerinden birisiydi. Umarım, CHP'den dökülen bu sararmış gazeller, yerini yeşil yapraklara bırakır. Başka da ne diyebilirim ki: Allah, Hikmet Çetin'i de ameline göre yargılasın.”
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