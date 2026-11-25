Alman ekonomisi yılın ilk yarısında gösterdiği büyüme ivmesini üçüncü çeyrekte kaybetti. Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), 2026 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla​​​​​​​ (GSYH) nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede fiyat, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH, temmuz-eylül döneminde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 büyüme kaydetti. Böylece Destatis, 30 Ekim'de öncü verilerle yüzde 0,2 olarak duyurduğu büyüme oranını 0,1 puan aşağı yönlü revize etmiş oldu.

Yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,4, ikinci çeyreğinde ise yüzde 0,3 büyüyen Alman ekonomisi, üçüncü çeyrekte ivme kaybetti. GSYH, geçen yılın aynı dönemine göre ise fiyat ve takvim etkilerinden arındırılmış olarak da yüzde 1,1 artış gösterdi.

İnşaat yatırımları yüzde 0,3 azaldı

Verilere göre, eylül ayında özellikle ihracat ve perakende ticaret ciroları beklenenden daha zayıf seyretti. Üçüncü çeyrekte toplam nihai tüketim harcamaları bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 arttı. Bu kalemde hanehalkı tüketim harcamaları yüzde 0,1, kamu tüketim harcamaları ise yüzde 0,3 yükseldi.

Gayri safi sabit sermaye oluşumu aynı dönemde yüzde 1,2 geriledi. Makine ve teçhizat yatırımlarındaki yüzde 3,5'lik sert düşüş dikkati çekerken, inşaat yatırımları yüzde 0,3 azaldı.

Dış ticarette de daralma gözlendi. Toplam ihracat bir önceki çeyreğe göre yüzde 1 azaldı. Mal ihracatı motorlu taşıtlar, kimyasal ürünler ve metallerdeki düşüşün etkisiyle yüzde 0,8, hizmet ihracatı ise yüzde 1,7 geriledi. Toplam ithalat da mal ve hizmet kalemlerindeki düşüşle yüzde 1,4 azaldı.

“2026'nın üçüncü çeyreğinde ekonomik gelişim yavaşladı”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Destatis Başkanı Ruth Brand, yılın ilk yarısındaki dayanıklı görünüme dikkati çekerek, "Alman ekonomisi yılın ilk altı ayında jeopolitik krizler karşısında dirençli bir performans sergiledikten sonra, 2026'nın üçüncü çeyreğinde ekonomik gelişim yavaşladı." ifadelerini kullandı.

Hükümetin altyapı ve savunma alanındaki milyarlarca avroluk yatırımlarının desteğiyle ekonominin art arda beşinci çeyrekte de pozitif büyüme kaydetmesi bekleniyor. Alman hükümeti ve ekonomi enstitüleri ekonominin 2026 genelinde yüzde 1,3, gelecek yıl ise yüzde 1,1 büyüyeceğini öngörüyor.

Ekonomi durma noktasına geldi

ING Küresel Makro Araştırma Başkanı ve Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski konuya ilişkin değerlendirmesinde, açıklanan verilerin ekonominin yaz aylarında neredeyse durma noktasına geldiğini gösterdiğini belirtti.

Yüksek enerji fiyatları ve sıcak hava dalgasının ekonomik yansımalarının Alman istatistikçilerin önceki tahminlerinden daha büyük bir etki oluşturmuş göründüğünü vurgulayan Brzeski, yılın ikinci çeyreğinde güçlü toparlanma sinyalleri veren yatırımların üçüncü çeyrekte hayal kırıklığı oluşturduğunu ifade etti.

Brzeski, güven endekslerindeki iyileşmenin​​​​​​​ mevcut toparlanmanın sürebileceğine işaret ettiğini ancak bugünkü GSYH verilerinin iyimserliğin rehavete dönüşmemesi gerektiği konusunda güçlü bir uyarı niteliği taşıdığını aktararak, şunları kaydetti:

"Aşağı yönlü olası risklerin listesi hala uzun ve hem konjonktürel hem de yapısal sorunları kapsıyor. Bu riskler, yüksek doğal gaz fiyatları, yeni ABD tarifeleri veya Fransa'daki durgunluktan kilit sektörlerdeki Çin rekabetine, ekonomik reformların eksikliğine ve Alman hükümeti içindeki bitmek bilmeyen gerilimlere kadar uzanıyor. Tüm bunlara rağmen Alman ekonomisi 2022'den bu yana en iyi büyüme performansını sergileme yolunda ilerliyor. Yılın son çeyreğinde hiç büyüme kaydedilmese bile yıllık GSYH büyümesi yüzde 1,2 civarında gerçekleşecektir."

Brzeski, "Almanya'nın yılın ilk yarısındaki ekonomik dayanıklılığına yönelik heyecanın ardından bu sabahki veriler, toparlanmanın yeniden ivme kaybettiğine işaret ediyor. Bu durum toparlanmanın sonu anlamına gelmemeli ancak kesinlikle sürdürülebilir bir toparlanmanın başlangıcı da değil." değerlendirmesinde bulundu.