Irkçı faşist Ümit Özdağ, her fırsatta ülkenin birlik ve beraberliğini hedef alan provokatif açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yaptığı görüşmeye gelen tepkileri perdelemeye çalışan Özdağ, devletin kararlılıkla yürüttüğü "Terörsüz Türkiye" hedefini utanmadan "ülkenin bölünmesi" gibi çarpıtarak kamuoyunda kirli bir algı operasyonu yapmaya kalkıştı.

Sosyal medya hesabından yaptığı bir paragraflık paylaşımda çok sayıda yalan ve algıya yer veren Ümit Özdağ; “Ne kadar garip günlerden geçiyoruz! Türkiye’nin demokratikleşmesi için Türk kurucu unsur ve Kürt kurucu unsur diye ikiye bölünmesi gerekir diyen Öcalan barış koordinatörü oldu. Öcalan ile görüşüp anayasa hazırlamak demokratlık. Ancak ‘Türkiye bölünmesin, Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyeti savunalım’ diyen ve ‘Türkiye’nin nüfusuna 4 milyon 138 bin yeni vatandaş eklenmiş, kim bunlar?’ diye soran Zafer Partisi ile görüşmek faşizme dümen kırmak oldu. Bu görüşmede en çok ne rahatsız etmiş olabilir? Bir Yeni Parti'nin Anayasa değişikliğine karşı çıkması ve iki, 4 milyon 138 bin nüfusa eklenen vatandaşın gündeme gelmesi…” ifadelerini kullandı.

Özdağ’ın ülkemize sığınan Suriyelilere yönelik son derece sert ve katı tutumunu kendi paylaşımında tekrarlamasına rağmen neden “faşist” olarak gösterildiğini anlamamış gibi davranması ise ayrı bir tezat oluşturdu.