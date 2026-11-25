Zorba Trump yine pişkinlikte sınır tanımadı: Savaşı bitirmek de başlatmak da bizim elimizde
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren küresel zorba ABD Başkanı Donald Trump ve Siyonist hamisi olduğu katil Netanyahu rejiminin saldırgan politikalarına tepkiler çığ gibi büyürken, Trump'tan küstah bir çıkış daha geldi. İran'a yönelik saldırılar için Ocak 2027 sonuna kadar kasalarında kanlı savaş bütçesi bulunduğunu övünerek duyuran ve "Bu savaşı istediğimiz zaman bitirebiliriz. Bitirmek de başlatmak da bizim elimizde. " diyerek dünyaya meydan okudu.
Küresel zorba ABD Başkanı Donald Trump, İran'la savaşı "istedikleri an bitirebileceklerini" belirterek, ara seçimlerde Kongre'de çoğunluğu sağlayan Demokrat Partililerin "ellerindeki kazancı kayba çevireceğini" savundu.
Sarı şeytan Trump, The New York Post gazetesine verdiği mülakatta İran ile savaşı değerlendirdi.
Ocak 2027'de Demokratların Kongre'de çoğunluğu elinde tutması nedeniyle İran'da "askeri seçeneklerinin kısıtlı olabileceğine" işaret eden Trump, "Bir kazancı alıp kayba çevirecekler." dedi.
Zorba Trump, İran'a yönelik saldırı çabaları için Ocak 2027'nin sonuna kadar "fon bulunduğunu" söyleyerek, "Bu savaşı istediğimiz zaman bitirebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.
ABD'nin 28 Şubat'taki saldırılarıyla başlayan savaşın ilk saatlerinde Hürmüzgan'ın Minab kentindeki kız ilkokuluna saldırısı nedeniyle İran'ın tazminat davası açacağına ilişkin haberler hakkında zorba Trump, "Ben de onların öldürdüğü insanlar nedeniyle tazminat istiyorum." dedi.