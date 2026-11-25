Zorba Trump yine pişkinlikte sınır tanımadı: Savaşı bitirmek de başlatmak da bizim elimizde

Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren küresel zorba ABD Başkanı Donald Trump ve Siyonist hamisi olduğu katil Netanyahu rejiminin saldırgan politikalarına tepkiler çığ gibi büyürken, Trump'tan küstah bir çıkış daha geldi. İran'a yönelik saldırılar için Ocak 2027 sonuna kadar kasalarında kanlı savaş bütçesi bulunduğunu övünerek duyuran ve "Bu savaşı istediğimiz zaman bitirebiliriz. Bitirmek de başlatmak da bizim elimizde. " diyerek dünyaya meydan okudu.