yaşadıkları ülkelerde kültürlerini de korumayı başardığını dile getiren Kurtulmuş, şöyle devam etti: “Kültürün taşıyıcı unsuru dildir. Öğrencilerimizin, ufacık evlatlarımızın Türkçeyi bu topraklarda gayet iyi kullanmaya, öğrenmeye devam etmelerinin, sadece bir dil öğrenmek ya da ana dillerini güçlü bir şekilde korumak değil, aynı zamanda kültürel zenginliklerini de korumak anlamına geldiğini biliyoruz. Dilin aynı zamanda kültürü de taşıdığını biliyor ve buna göre hareket ediyoruz. Maarif Vakfının dünyanın dört bir tarafında okullarının kurulmuş olmasının temel sebeplerinden birisi de budur. İnşallah buradaki evlatlarımız hem kendi kültürlerini çok iyi bilerek hem de yaşadıkları Avustralya toplumunun kültürünü gayet iyi bilerek, onları da gayet iyi anlayarak bu çift kültürlülüğü bir çatışma alanı haline dönüştürmeden buradaki toplumun uyumlu bir parçası olarak hayatlarını sürdürmeye devam edecekler. Evlatlarımızın arasında Avustralya'da öyle inanıyorum ki gelecek nesillerde fevkalade güçlü mesleki kariyerlere sahip olacak evlatlarımız yetişecek. Aralarından doktorlar, bilim insanları, mühendisler, siyaset insanları, çok alanda iyi yetişmiş insanlar olacak ve sizlerin buradaki Türk toplumunun da gerçekten iftarı olarak, gurur vesilesi olarak hayatlarına devam edecekler. Dolayısıyla buradaki toplumun genç çocukları için önlerine büyük hedefler koyarak onların hem iyi tahsil, terbiye görmelerini hem de bu toplumda güçlü birer bireyler olmalarını teşvik edeceğiz.”