TÜRKİYE YÜKSELDİKÇE İTİBARIMIZ GÜÇLENİYOR: Türk vatandaşlarının kuvvetli bir entegrasyon kabiliyetine sahip olmasının tarihten gelen bir miras olduğunu belirten Kurtulmuş, bu özelliği sebebiyle Türk toplumunun, dünyanın her yerinde yaşadıkları ülkenin birinci sınıf insanları olarak görüldüklerini söyledi. Türkiye'nin ekonomik, siyasi ve askeri gücünün yanında her alandaki yükseldikçe, dünyanın dört bir tarafındaki Türk toplumunun da itibarının ve gücünün arttığına da şahit olduklarını söyleyen Kurtulmuş, şunları kaydetti: “Allah ülkemizi çok daha güçlü bir noktaya getirmeyi nasip etsin. Bizim güçten anladığımız sadece maddi güç değil, aynı zamanda insani güçtür. Yani insanlara karşı saygıyla, hürmetle davranabilen ve saygı gören insanlar olabilmektir. En büyük gücümüz budur. Bunu inşallah hep birlikte dünyanın her yerinde sergileyeceğiz. Özellikle yabancı düşmanlığının, İslam karşıtlığının ve göçmen karşıtlığının artık maalesef merkez siyasetler için bile bir şekilde araç olarak kullanıldığı Batılı ülkelerde, Avustralya’da Türk toplumu olarak varlığımız, İslam'a, yabancılara, göçmenlere karşı ön yargılı olanların bu yargılarını değiştirecek, olumlu etkilerde bulunacaktır. Biz insanlığa karşı kendi insani değerlerimizi en iyi şekilde sunmak mecburiyetindeyiz.”