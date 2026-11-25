Gece başladı, sabah manzara değişti! Üç ilde kış yüzünü gösterdi
Doğu Anadolu’da kış etkisini göstermeye başladı. Kars, Tunceli ve Ardahan’da etkili olan kar yağışı, kent merkezlerinden dağ zirvelerine kadar birçok noktayı beyaza bürüdü.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Doğu Anadolu’da kış etkisini göstermeye başladı. Kars, Tunceli ve Ardahan’da etkili olan kar yağışı, kent merkezlerinden dağ zirvelerine kadar birçok noktayı beyaza bürüdü.
Sarıkamış ilçesinde de gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışıyla araçlar, yollar, sarıçam ormanları beyaza büründü. Sarıkamış Kayak Merkezi'nin 2. etap pistlerinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Öğrenciler okula karlı yollarda giderken, araçlar kontrollü şekilde ilerledi. Vatandaşlardan Cemal Sarı, havaların soğuduğunu belirterek, "Gece yarısından sonra kar yağdı sabah her taraf karla beyaza bürünmüş. Sarıkamış'a kış gelmeye başladı." dedi. Kar yağışıyla beyaza bürünen kayak merkezi ve sarıçam ormanları dronla görüntülendi.
Tunceli'nin Ovacık ve Pülümür ilçelerinin yüksek kesimlerinde de kar etkili oldu. Yağışın ardından 3 bin metre rakımlı Munzur, Mercan, Buyer, Hel ve Bağır dağlarının zirveleri beyaza büründü. Güz renkleriyle bütünleşen dağlar güzel görüntü oluşturdu.
Ardahan'da sabaha karşı başlayan ve mevsimin şu ana kadarki en yoğun kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Gece saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle başlayan kar yağışı, sabaha doğru etkisini artırdı. Yağışın ardından cadde ve sokaklar, kaldırımlar, park halindeki araçlar ve ağaçlar karla kaplandı. Cadde ve sokaklarda kar küreme çalışmalarına başlandı. Kar yağışıyla oluşan buzlanma nedeniyle kentte hasarlı bazı trafik kazaları meydana geldi.
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