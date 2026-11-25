Sarkozy bu kez eşiyle birlikte hâkim karşısına çıkacak! İşte yeni davanın perde arkası
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Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy hakkında yeni bir dava daha açılıyor. Libya'dan yasa dışı seçim finansmanı sağladığı iddiasıyla yargılanan Sarkozy, bu kez eşi Carla Bruni ile birlikte suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve tanığı manipüle etme suçlamalarıyla hâkim karşısına çıkacak.
Fransa'da eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin başı yargıyla dertten kurtulmuyor. Fransız basınına yansıyan haberlere göre Paris'teki soruşturma hâkimleri, Sarkozy ve eşi Carla Bruni'nin de aralarında bulunduğu 11 kişinin yargılanmasına karar verdi.
Davanın 3 Kasım-2 Aralık 2027 tarihleri arasında görülmesi planlanıyor.
KADDAFİ'DEN GELDİĞİ ÖNE SÜRÜLEN 5 MİLYON EURO
Sarkozy'nin 2007 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasında dönemin Libya lideri Muammer Kaddafi'den yasa dışı mali destek aldığına yönelik iddialar, Fransa'da uzun yıllardır gündemdeki yerini koruyor.
Davanın kilit isimlerinden Fransız-Lübnan kökenli iş insanı Ziad Takieddine, Libya'dan Sarkozy'ye 5 milyon euro getirdiğini öne sürmüş, ancak 2020 yılında ifadesini değiştirerek iddialarını geri çekmişti.
TANIĞA BASKI YAPILDIĞI İDDİASI
Yeni davanın merkezinde ise Takieddine'nin ifadesini değiştirmesi için çeşitli kişiler aracılığıyla baskı altına alındığı iddiası bulunuyor.
Sarkozy'nin eşi Carla Bruni de bu soruşturma kapsamında yargılanacak isimler arasında yer alıyor.
Davanın kilit tanığı Takieddine, 23 Eylül 2025'te Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 75 yaşında hayatını kaybetmişti.
20 GÜN CEZAEVİNDE KALMIŞTI
2007-2012 yılları arasında Fransa Cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Sarkozy, Libya davasında suç örgütü kurmaktan 5 yıl hapis cezasına çarptırılmış, diğer üç suçlamadan ise beraat etmişti.
21 Ekim 2025'te cezaevine giren eski cumhurbaşkanı, 20 gün sonra adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.
Sarkozy'nin Libya davasına ilişkin temyiz kararının 30 Kasım'da açıklanması bekleniyor.
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