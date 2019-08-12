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Fitoterapi nedir?

Aslımıza, doğaya dönerek, oradaki şifayı vücudumuza aktarmamız gerekir. Bunu fitoterapiyle gerçekleştirebilirsiniz.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 10:01
Fitoterapi nedir?

Fitoterapi, doğada bulunan bitkileri kullanarak, tedavi olmak anlamına gelir. Şu zamana kadar dünyada yaşayan insanlar, tıp dünyası olmadan da hayatlarını sürdürüyor ve hatta kendilerini bitkilerle geliştirdiklerinde daha da sağlıklı şekilde yaşıyorlardı. Fakat fitoterapi sanıldığı gibi ot ya da bitki kaynatma anlamına gelmemektedir. Bu yüzden bilen bir kişi tarafından, hastanın sorunlarına dayanarak çözüm bulunan ve kür şeklinde uygulanan bitkisel karışım ya da ilaçlardır.

fitoterapinin amacı nedir

Fitoterapinin amacı

Fitoterapinin amacı, kişinin bütünsel olarak vücut yapısındanki bozuklukların düzene girmesi ve normal işleyişine uyarlamak için yardım etme eğilimidir. Kişinin kendisini iyileştirebilmesi, hücrelerini doğru yerde ve doğru şekilde kullanabilmesini geliştirmek amaçlanır.

Bu sebeple kişiye bütünen bakılıp, gerekli olan kür, ot, çay, losyon, krem, kapsül gibi uygulamalarla vücuda destek verilir. 

Neden ilaç yerine fitoterapi?

Tıp dünyasından almış olduğunuz bir ilaç sizin sadece o süre zarfında iyileşmenizi sağlar. Zaten tıp ilaçlarının son zamanlardaki sorusu ''hangi hastaya, hangi ilacı vermeyelim'' oldu. Bu da demek oluyor ki, ilaçlar kişisel değil karma ve genel. Hatta son durumlara bakılırsa, herkes tansiyon, şeker ve kalp hastası..

Bu durumdan kurtulabilmek için vücudumuzu dinlemek gerekir. Eğer bir yeriniz ağrıyorsa vücudunuz size açık bir sinyal veriyor demektir. Ağrı kesici içerek sinyalleri kesmiş ve hücrelerinizi uyuşturmuş olacaksınız. Bu da bir sonraki ağrının daha şiddetli olması anlamına gelir. Çünkü ilk ağrıyla savaşmayı öğrenemeyen hücreler çıkmaza girecek ve daha ağır bir travmatik ağrıyla karşı karşıya kalacaklar.

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Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 10:01
  1. Ağrı
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