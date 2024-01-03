Fitneci Ali Kıdık'dan Akşener'e darbe!

Sabahtan akşama kadar Ak Parti’yi kötüleyen fitne haberlerine kaynaklık yapan Ali kıdık da Akşener’i terk etti

İYİ Parti İstanbul İl Teşkilatı'nın kurucu yönetim kurulu üyesi Ali Kıdık, partisinden ayrıldığını açıkladı. Kıdık, istifasını duyurduğu açıklamada, "Büyük umutlarla kurduğumuz İYİ Parti, maalesef ülkemiz gerçeğinden uzaklaşarak 'muhalefete muhalefet' eden konumuna gelmiştir" şeklinde sert ifadeler kullandı.

İYİ Parti içindeki gelişmeler, yerel seçim öncesinde parti içi dinamikleri etkilemeye devam ediyor.

İYİ Parti, yerel seçimlere kendi adaylarıyla katılma kararı alarak CHP'nin işbirliği teklifini reddetti.

Partide son dönemde yaşanan istifalara bir yenisi daha eklendi.



İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi Üyesi Ali Kıdık, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

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Kıdık istifasını şu ifadelerle duyurdu;

Gerekçelerini sonra açıklamak üzere bugün itibari ile İYİ Parti üyeliğimi sonlandırıyorum. Büyük umutlarla kurduğumuz İYİ Parti maalesef ülkemiz gerçeğinden uzaklaşarak "Muhalefete muhalefet" eden konumuna gelmiştir. Oysa bu ülkenin her gün derinleşen o kadar çok sorunu varken, toplumun sorunlarına çare araması ve mevcut iktidara alternatif olduğunu göstermesi gerekirken kendi içinde yaşadığı güven sorunu sebebiyle hedefinden tamamen uzaklaşmıştır.

Bugün "Hür ve Müstakil" denilen yürüyüş, masadan kalkıldığında gerçekleşmeliydi. Sayfalarca sebep yazabilirim. Yedi yılı aşkın süredir yaptığımız mücadelenin kıymeti olmadığını görmek, daha çok dedikodunun itibar gördüğü, iç hesapların ve hesaplaşmanın ülke gerçeklerinin önüne geçmesini görmekten üzgün olduğumu ifade etmek isterim. İYİ Parti teşkilatlarımızın tamamına saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Zira onlar Ankara'da bulunan genel merkezden çok daha inançlılar, çok daha fazla emek sahibi olduklarına şahidim. Saygılarımla.