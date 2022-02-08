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İSLAM Fitne tohumu ekmediği bir bu konu kalmıştı! Cemil Kılıç'tan tepki çeken çıkış
İSLAM

Fitne tohumu ekmediği bir bu konu kalmıştı! Cemil Kılıç'tan tepki çeken çıkış

Cemil Kılıç, fitne tohumu ekecek konusu kalmayınca bu sefer de hayızlı kadınlara ilişkin yaptığı açıklamalarıyla tepkileri üzerine çekti.

Yeniakit Publisher
2022-02-08 22:37:00 -
Fitne tohumu ekmediği bir bu konu kalmıştı! Cemil Kılıç'tan tepki çeken çıkış

 Yeniakit.com.tr 

Ayeti kerimeler ve Hadisi şeriflerle sabit olan, hayızlı kadınların bu döneminde namaz kılamayacağı, Kur'an okuyamacağı, oruç tutamayacağı buyurulmasına karşın, Cemil Kılıç, " 'Kadınlar aybaşı durumundayken de eğer sağlık durumları uygunsa ibadetlerini yapabilir’ diyen pek çok İslam bilgini var. Ben de bu görüşteyim." dedi.

Nihat Hatipoğlu, kendisine yöneltilen, "Birer hafta aralıkla yeniden hayız olunabilir mi?" sorusuna cevap verdi. Hatipoğlu cevabında, "Bir kadının regl halinin bitiminden sonra yeniden regl olması için aradan 15 gün geçmesi lazım. Buna 'temizlik süresi' denir. Bu süreçte ibadetlerini yerine getirmelidir. 15 gün geçmeden yeniden kanama görülürse bunun regl ile ilgisi yoktur." ifadelerini kullandı.

Bakara Suresi'nin 222. ayetinde de Cenab-ı Allah'ın "temizlik" olarak buyurduğu hayız bitimi, Cemil Kılıç tarafından birçok konuda olduğu gibi, bu konuda da farklı yorumlandı. Kılıç verdiği cevapta, Nihat Hatipoğlu'nu kadınlara hakaret etmekle suçlayarak, sözlerini çarpıtıp, "Reglin kirlilik olarak adlandırılması insani ve İslami değildir." dedi.

Cemil Kılıç, kadınların hayız döneminde de ibadetlerini sürdürebileceğini söyledi:

'Kadınlar aybaşı durumundayken de eğer sağlık durumları uygunsa ibadetlerini yapabilir’ diyen pek çok İslam bilgini var. Ben de bu görüşteyim.

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