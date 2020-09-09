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Ekonomi Fitch Ratings, tahminlerini revize etti
Ekonomi

Fitch Ratings, tahminlerini revize etti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, küresel büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etti.

Yeniakit Publisher
2020-09-09 09:16:00 -
Fitch Ratings, tahminlerini revize etti

Küresel büyüme tahmininin bu yıl için yüzde eksi 4,6’dan yüzde eksi 4,4’e revize edildiği raporda, Türkiye ekonomisinin 2020 için büyüme tahminin yüzde eksi 3,9’dan yüzde eksi 3,2’ye revize edildiği belirtildi. Türkiye’ye ilişkin 2021 ve 2022 öngörülere de yer verilen raporda, Türkiye ekonomisinin 2021 yılında yüzde 5, 2022 yılında ise yüzde 4,6 seviyesinde büyüme kaydetmesinin beklendiği kaydedildi. Raporda, Türkiye’de enflasyonun ise bu yıl sonunda yüzde 10,8, 2021 yılının sonunda yüzde 11, 2022 yılının sonunda ise yüzde 11,1 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiği belirtildi

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