  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Fitch çip sıkıntısının vereceği zararı açıkladı
THY'den tarihe geçecek forma
Sözcü Kalın'dan Filistinli şehit çocukların isimlerini duyurma çağrısı
'Çocuk katili' İsrail'den hava saldırısı: 4'ü çocuk 7 yaralı
Ekonomi Fitch çip sıkıntısının vereceği zararı açıkladı
Ekonomi

Fitch çip sıkıntısının vereceği zararı açıkladı

Küresel çapta yaşanan çip sıkıntısı hakkında açıklamalarda bulunan Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, otomobil üreticilerinin tahmini yıllık satışlarının yüzde 5 kayıp yaşayacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-19 03:31:00 -
Fitch çip sıkıntısının vereceği zararı açıkladı

Fitch'ten yapılan açıklamada, otomotiv talebinin güçlü olduğu belirtilerek, üreticilerin en karlı modellere öncelik vererek üretim kaybının nakit akışı üzerindeki etkisini dengelemeye yardımcı olduğu aktarıldı.

Çip sıkıntısının muhtemelen daha uzun süreceğine işaret edilen açıklamada, bunun etkilerinin piyasaların tahmin ettiğinden daha büyük olacağı kaydedildi.

Açıklamada, çip sıkıntısının otomobil üreticilerinin tahmini yıllık satışlarının yüzde 5'ine mal olmasının beklendiği belirtildi.

Birçok otomobil üreticisinin 2021'in 2'nci çeyreğinde en ağır baskılarla karşılaşmayı beklediğine değinilen açıklamada, sıkıntının 2022'de giderek azalacağı aktarıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Eyyüp Akbulut savcı kimdir?
Gündem

Eyyüp Akbulut savcı kimdir?

Türkiye korona salgını sürecini en iyi yöneten ülkelerin başında gelirken, 18 Mayıs 2021, Salı saat 15:24 itibariyle toplam yapılan aşı sayı..
Kassam Tugayları Eşkol'daki terörist İsrail askerlerini vurdu! Cehenneme biletleri kesildi
Dünya

Kassam Tugayları Eşkol'daki terörist İsrail askerlerini vurdu! Cehenneme biletleri kesildi

Kassam Tugayları'nın, bugün öğle saatlerinde işgal altındaki Filistin topraklarında yasa dışı yollardan kurulan "Eşkol" Yahudi yerleşim merk..
Muharrem İnce bir öyle bir böyle! HDP sözleri güldürdü
Siyaset

Muharrem İnce bir öyle bir böyle! HDP sözleri güldürdü

Geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamalarda "Ben HDP terörist partidir demem” diyerek HDP'ye Millet İttifakı'na olan destekleri için teşekkür e..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay