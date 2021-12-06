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Ekonomi Fitch açıkladı: 2022'de sıkılaşacak!
Ekonomi

Fitch açıkladı: 2022'de sıkılaşacak!

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, küresel banka düzenlemelerinin 2022'de kademeli olarak sıkılaştırılmasının muhtemel olduğunu ifade etti.

Yeniakit Publisher
2021-12-06 19:44:00 -
Fitch açıkladı: 2022'de sıkılaşacak!

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 2022'de küresel banka düzenlemelerinin kademeli olarak sıkılaştırılmasının muhtemel olduğunu bildirdi.
Fitch'ten yapılan açıklamada, gelecek yıl küresel banka düzenlemelerine ilişkin görünümün daha sıkı olmasının beklendiği aktarıldı.

Küresel bankacılık düzenlemeleri 2022'de sıkılaşacak

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesi normlara dönüş beklentilerini yansıtacak şekilde 2022'de küresel banka düzenlemelerinin kademeli olarak sıkılaştırılmasının muhtemel olduğu ifade edildi.

Açıklamada, düzenleyicilerin siber, iklim ve kripto varlık risklerine odaklanmasının beklendiğine dikkat çekilerek, pek çok gelişmekte olan piyasa için finansal istikrar riskleriyle bağlantılı makro ihtiyati politikalar ve uluslar üstü gerekliliklere bağlılığın düzenleyicilerin reform gündemlerinin ana belirleyicisi olmaya devam edeceği belirtildi.

 

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