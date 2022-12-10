Fit brownie tarifi: Asla kalori aldırmayan tarif! 3 malzemeli fit browni nasıl yapılır? Şekersiz, unsuz fit brownie, muzlu fit brownie

Diyet browni şeker ilavesiz onun yerine keçiboynuzu ile yapılıyor. Fit Brownie kalorisi çok az. Peki fit browni nasıl yapılır? Nasıl lezzetlenir? İşte yanıtı...

Fit Brownie kalori

Diğer Boyutlar: 1 kupa - 73kcal, 1 porsiyon - 55kcal, 100 g - 31kcal, Diğer Boyutlar: 1 fl oz - 0kcal, 1 oz - 0kcal, 100 g - 0kcal.

Fit Browni Tarifi (3 malzemeli)

FİT BROWNİ İÇİN

Malzemeler

50 gram %80 ve üzeri bitter çikolata

2 adet yumurta

Yarım çay bardağı keçiboynuzu pekmezi (şeker ilavesiz, %100 keçiboynuzundan)

1 paket vanilin

1 çay bardağı kakao

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 su bardağı tam buğday unu

3 yemek kaşığı tereyağ (hindistan cevizi yağı da uygundur)

Küçük bir tutam tuz

Fit Brownie Nasıl Yapılır?

Öncelikle fırını önceden 175 derece sıcaklığa getiriyoruz. 2 adet yumurta, benmari usulü eritilmiş bitter çikolata ve 3 yemek kaşığı tereyağını bir kapta çırpıyoruz. Bu çırpılmış karışıma yarım çay bardağı keçiboynuzu pekmezi ekleyip karıştırıyoruz. Daha sonra karışıma 1 tutam tuz, 1 çay kaşığı kabartma tozu ve 1 paket vanilin ekliyoruz. Bu malzemeleri de karıştırdıktan sonra 1 çay bardağı kakao, 1 su bardağı tam buğday unu ekleyip karıştırıyoruz. Eğer browni karışımı koyu geldiyse, 1-2 yemek kaşığı süt eklenebilir. Yağlı kağıt serilmiş kek kalıbına karışımı döküyoruz. Ve 175 dercedeki fırında 20-25 dakika kadar kontrollü pişiriyoruz. Fırından çıkarınca ise üzerine biraz hindistan cevizi isteğe göre serpebilirsiniz. Bir dilimi sadece 95 kalori olan antrenman öncesinde veya canınızın tatlı istediği bir ara öğünde kahvenin, sütun yanına nefis olacak bir tarif

Nefis Brownie (Unsuz-Yağsız-Şekersiz) Tarifi İçin Malzemeler

2 Yumurta

2 Adet Olgunlaşmış Muz

2 Yemek kaşığı Hindistan Cevizi

2 Yemek kaşığı Kakao

1 Paket Kabartma Tozu

5 Adet Ceviz

1 Yemek kaşığı Bitter Damla Çikolata (Biraz daha tatlı olmasını isterseniz 1-2 Y. K bal katabilirsiniz)

Üzeri için;

2 Yemek kaşığı Süt

1 Yemek kaşığı Bitter Damla Çikolata

Nefis Brownie (Unsuz-Yağsız-Şekersiz) Tarifi Nasıl Yapılır?

Oda ısısında beklettiğiniz yumurtaları köpük köpük olana dek çırpın.

Olgunlaşmış muzları bir kapta ezin.

Ve bütün malzemeleri birleştirin.

Yağlı kâğıt serdiğiniz küçük dörtgen kaba dökün ve önceden ısıttığınız 180 derece fırında 25-30 dk pişiriniz.

Soğuduktan sonra, 2 yemek kaşığı ısıttığınız (kaynatmadan) sütle bitter çikolatayı eritip üzerine dökünüz ve hazıırr.

İsterseniz hindistan cevizi ile de servis yapabilirsiniz.

1 Dilimi ortalama :

7. 5 gr Karbonhidrat

2. 5 gr Protein

6 gr Yağ içermekte hem çikolatalı hem sağlıklı bir brownie Dışarda yemiş olduklarınızın 1 porsiyonu ortalama 550-750 arası değişmekte. Bu tarifi hem çocuklarınız için hem kendiniz için uygulayabilirsiniz.

Muz, insan sağlığı ve refahı üzerinde birçok olumlu etki yaptıkları için diyette oldukça arzu edilen fenolikler, karotenoidler, biyojenik aminler ve fitosteroller gibi çeşitli biyoaktif bileşikler içerir. Bu bileşiklerin çoğu antioksidan aktiviteye sahiptir ve vücudu çeşitli oksidatif streslere karşı korumada etkilidir.

Muzlu Brownie tarifi nasıl yapılır?

Malzemeler:

2 adet olgunlaşmış muz

10 adet hurma

1 adet yumurta

1 su bardağı yulaf unu

½ çay bardağı süt

1 çay bardağı fındık kırığı

1 adet kabartma tozu

1 adet vanilya

1 yemek kaşığı kakao

Yapılışı:

Muzları çatalla eziyoruz. Hurmaları 1 saat ılık suda beklettikten sonra çekirdeklerini çıkarıp robottan geçirin.

Muz ve yumurtayı iyice çırpın. Üzerine hurma, süt, yulaf unu, kakao, kabartma tozu, vanilya ve fındık kırığını da sırayla ekleyip karıştırın. Yağladığınız tepsiye hamurunuzu dökün ve önceden ısıtılmış 170 derece fırında 20 dk kadar pişirin. Üzerine fındık kırığı ya da Hindistan cevizi tozu ekleyip servis edebilirsiniz.