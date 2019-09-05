Fıstıkta yeni mahsûl çıktı fiyat düştü

Akit Ekonomi

Gaziantep’te “yok yılı” olması nedeniyle fiyatının yükselmesi beklenen Antep fıstığında yeni mahsulün bereketli bir şekilde pazara gelmesi piyasayı rahatlattı. Gaziantep Fıstık Sanayicileri Derneği Başkanı Neşet Uçar, üreticilerin Antep fıstığına ilgisinin arttığına dikkat çekerek, bu ilginin rekolteyi daha da yukarı taşıyacağını dile getirdi. 2018’de Antep fıstığında 220 bin ton rekolte elde edildiğini söyleyen Uçar, “Bu yıl 70- 90 bin tonluk bir beklenti var. Buna karşılık ağaç adedi devamlı artıyor. 10 sene sonra 400 bin ton Antep fıstığı rekoltesi elde edebiliriz” dedi. İlk sezon dökümünde fiyatların yukarıya çıktığını söyleyen Uçar, ‘’Fiyatların yükselmesinden çiftçimiz faydalandı. Stokçu veya fırsatçılara o kadar fırsat kalmadı’’ diye konuştu. Geçen yıldan yaklaşık 100 bin ton civarında ürünün depolarda durduğuna işaret eden Neşet Uçar, ’’Bunlar da zaman içerisinde piyasaya sürülecek. Zaten geçen yıldan ürünün olması piyasayı rahatlatıyor’’ dedi.