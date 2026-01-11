Fırtınaya aldırış etmediler! Dev dalgalara inat define aradılar

Antalya’da Meteoroloji’nin uyarılarının ardından sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran kuvvetli rüzgar, kent genelinde günlük yaşamı zorlaştırdı. Zaman zaman saatte 50 kilometreye ulaşan rüzgarla birlikte denizde oluşan dev dalgalar falezleri döverken, tüm olumsuz koşullara rağmen bazı vatandaşlar fırtınaya aldırış etmeden Konyaaltı Sahili’ne indi.

Sahilde define aradılar

Falezlere çarpan ve boyu 20 metre yüksekliğe ulaşan dalgalar görsel şölen oluştururken, Konyaaltı Sahili'nde ise fırtınaya aldırış etmeyen bazı vatandaşlar ve turistler sahilde fotoğraf çekindi. Şiddetli rüzgar ve dalgalara rağmen dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde bazı vatandaşlar ellerinde dedektörlerle dev dalgaların vurduğu sahilde vatandaşlar tarafından denizde düşürülen ve akıntının sahile sürüklediği altın, gümüş ve para gibi kıymetli eşyaları aradı.