Fırtına'nın Ömür'üne talipler!
Trabzonspor'da adeta bu sezon yeniden doğan Abdülkadir Ömür sergilediği performansla göz dolduruyor.
Trabzonspor'da adeta bu sezon yeniden doğan Abdülkadir Ömür sergilediği performansla göz dolduruyor. Bordo-mavililerin yıldız futbolcusu için Nice Teknik Direktörü Christophe Galtier'ın devreye girdiği öğrenildi. Galtier, Lille'de çalıştığı dönemde de Abdülkadir izlettiriyordu.
Süper Lig'de puan farkıyla lider konumda bulunan Trabzonspor, şampiyonluğa koşuyor.
Bordo-mavili takımda bu sezon özellikle genç futbolcu Abdülkadir Ömür'ün sergilediği performans dikkat çekiyor.
Yıldız isimle ilgili flaş bir gerçek de ortaya çıktı. Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik ile Lille'de şampiyonluk yaşayan Nice Teknik Direktörü Galtier'in gözünü Abdülkadir Ömür'e diktiği bildirildi.
Fransız hocanın, Fotomaç'ın derlediği habere göre uzun süredir izlettirdiği Ömür için sezon sonu teklif yapacağı iddia edildi.
Bordo-mavili takımın altyapısından yetişen Ömür, bu sezon çıktığı 28 karşılaşmada 6 gol atarken 2 de asist yapma başarısı gösterdi.
Abdülkadir Ömür'ün Trabzonspor'la olan sözleşmesi 2024'te sona eriyor.