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Spor Fırtına, Milli stoperin peşinde
Spor

Fırtına, Milli stoperin peşinde

Süper Lig’in 19. Haftasında lider Trabzonspor evinde Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Bordo mavililer mücadeleden 0-0’lık beraberlikle ayrıldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-26 14:46:00 -
Fırtına, Milli stoperin peşinde

Süper Lig’in 19. Haftasında lider Trabzonspor evinde Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Bordo mavililer mücadeleden 0-0’lık beraberlikle ayrıldı.

Edgar’ın sezonu kapatmasıyla stopere takviye yapması elzem olan Trabzonspor’da gündeme bir diğer milli yıldız Kaan Ayhan geldi.

Fırtına normalde Edgar’a alternatif olacak bir isim düşünüyordu, ancak yaşanan sakatlık planları değiştirdi.

Bu bölgeye tartışmasız katkı yapacak bir transfer yapmak isteyen mordo-mavililer, Sassuolo forması giyen başarılı futbolcu için girişimlere başlayacak.

Kaan Kayhan’ı kiralamaya yanaşmayan İtalyan ekibiyle bonservis pazarlıkları başlayacak. Fırtına’nın kapıyı 4 milyon eurodan açması bekleniyor.

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