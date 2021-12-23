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Spor Fırtına, Douglas Costa'nın peşinde
Spor

Fırtına, Douglas Costa'nın peşinde

Süper Lig'de liderliğini sürdüren ve devre arası transfer döneminde nokta atışı takviyeler yapmak isteyen Trabzonspor, önemli bir yıldızı gündemine aldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-23 14:34:00 -
Fırtına, Douglas Costa'nın peşinde

Süper Lig'de liderliğini sürdüren ve devre arası transfer döneminde nokta atışı takviyeler yapmak isteyen Trabzonspor, önemli bir yıldızı gündemine aldı.

Trabzonspor, bonservisi Juventus'ta olan ve Gremio'da kiralık olarak forma giyen kanat oyuncusu Douglas Costa ile ilgilendiği iddia edildi. Brezilya'da mutsuz olan ve Avrupa'ya geri dönmek isteyen 31 yaşındaki kanat oyuncusunun menajeri, ligin ikinci yarısı için oyuncusuna yeni kulüp bakıyor.

Brezilya ekibi Sao Paulo ve İspanyol ekibi Sevilla'nın da durumunu yakından takip ettiği oyuncunun Trabzonspor'un da gündeminde olduğu ve yıldız futbolcunun transfer şartlarıyla ilgili bilgi alındığı belirtildi. 

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