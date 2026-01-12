Fırtına asırlık ağacı devirdi! Ulaşım durdu

  • İSTANBUL
Denizli’nin Buldan ilçesinde şiddetli fırtınaya dayanamayan asırlık kavak ağacı devrilerek yolu ulaşıma kapattı.

Denizli’nin Buldan ilçesinde hafta sonu etkisini artıran şiddetli fırtına, ilçede hayatı olumsuz etkiledi.  İlçeye bağlı Çaybaşı Mahallesi Dr. Behçet Uz Caddesi 2. Çıkmazda bulunan asırlık kavak ağacı, şiddetli fırtınaya daha fazla dayanamayarak devrildi. Devredilen asırlık ağacın 1 metre çaplı dev gövdesi, yolu kapattı. Bölgeye ulaşım yapılan yolu kapatan asırlık çınar ağacının gövdesi, parçalanarak bölgeden kaldırıldı.

