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"First Robotics Completition" etkinliği

Fikret Yüksel Vakfı tarafından düzenlenen robotik yarışmaların en üst kategorisi "First Robotics Completition", İstanbul'da başladı- Fikret Yüksel Vakfı Türkiye Temsilcisi ve First Robotics Completition Bölge Direktörü Ayşe Selçok:- "Uluslararası bir turnuva. Şu anda 6 ülkede düzenleniyor. Turnuvanın kazananları ABD Houston'da dünya şampiyonasında yer alacak"

02 Mart 2019 Cumartesi 16:26
"First Robotics Completition" etkinliği

İSTANBUL (AA) - Fikret Yüksel Vakfı tarafından düzenlenen robotik yarışmaların en üst kategorisi "First Robotics Completition", İstanbul'da başladı.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonunda düzenlenen programla ilgili bilgi veren Fikret Yüksel Vakfı Türkiye Temsilcisi ve First Robotics Completition Bölge Direktörü Ayşe Selçok, etkinlikte lise öğrencilerinin yarıştığını belirtti.

Turnuvanın uluslararası olduğunu ifade eden Selçok, "Şu anda 6 ülkede düzenleniyor. Turnuvanın kazananları ABD Houston'da dünya şampiyonasında yer alacak." dedi.

Bu sene temalarının "Derin uzay" olduğunu belirten Selçok, "Öğrenciler 6 haftada yaptıkları robotlarıyla görevleri yerine getirmeye çalışacaklar. 7 Mart'a kadar devam edecek etkinlik. Arka arkaya iki etkinlik düzenliyoruz. İstanbul Bosphorus Bölgesel ve İstanbul Bölgesel Turnuvası olarak iki etkinliğimiz var. Her iki turnuvada da 30'un üzerinde takımımız yarışıyor." diye konuştu.

Öğrencilerin kayıt yaptırarak yarışmaya başvurabildiğini aktaran Selçok, şöyle devam etti:

"Dünya genelinde 3700 takım var. Takımlar istedikleri ülkedeki turnuvaya başvuruyorlar. Ocakta robot yapımı başlıyor ve şu anda turnuvadayız. Lise öğrencileri takım olarak başvurabilirler. Okullarıyla ya da mahallerinde bir takım kurabilir ve başvuruda bulunabilirler. Bu sene çok fazla yabancı takımımız var. Etkinliğimiz ücretsiz ve herkese açık. Tüm bilimseverleri bekleriz."

Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Melike Yüce de Ay-Yıldız Takımı olarak etkinliğe katıldıklarını ifade ederek, "Oldukça eğlenceli geçiyor. Burada toplar ve diskler var. Robotlar diskleri ve topları alarak boşluklara yerleştiriyor. 3 takım bir ittifak oluşturuyor. Okulumuzdaki öğretmenlerimin tavsiyesiyle bu yarışmaya dahil oldum." şeklinde konuştu.

Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Nisa Karabacak ise yarışma sayesinde sosyalleştiklerini kaydederek, "Kırmızı ve mavi takımlar olarak üçerli olarak yarışıyorlar. Hocamın tavsiyesiyle yarışmalara dahil oldum. Robotun oyundaki görevi topları almak. Bize ayrı puan kazandırıyorlar." ifadesini kullandı.

First Robotics Competition, 28. sezonunda 33 ülkeden 95 bini aşkın öğrencinin katılımıyla 6 ülkede gerçekleşiyor.

Turnuvanın kazananları 17-20 Nisan'da Houston'da düzenlenecek dünya şampiyonasına katılmaya hak kazanacak.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 16:26
  1. Ayşe Selçok
  2. First Robotics Completition

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