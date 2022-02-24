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Dünya Fırsatı ganimet bildi! Çin savaş gemileri Tayvan sınırına girdi
Dünya

Fırsatı ganimet bildi! Çin savaş gemileri Tayvan sınırına girdi

Dünya Rusya - Ukrayna savaşına kitlenmişken öte yandan Çin - Tayvan gerilimi de kızışmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2022-02-24 23:59:00 - 2022-02-25 00:03:33
Fırsatı ganimet bildi! Çin savaş gemileri Tayvan sınırına girdi

Çin Halk Cumhuriyeti savaş gemilerinin Tayvan Boğazı'nda iki devletin karasularını ayıran Medyan Hattı'nı geçerek Tayvan karasularına girdiği açıklandı. Çin'in uzun süredir Tayvan tacizleri biliniyor.

Tayvan yetkilileri, Çin'in aynı zamanda hava sahasını da ihlal ettiğini iddia etti. Tayvanlı yetkililer, 9 Çin savaş uçağının Tayvan hava sahasına girdiğini ifade etti. 

Kaynak: Timetürk

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