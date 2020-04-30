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Ekonomi

Fırsatçılar korksun

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, gıda spekülatörlerine karşı sert adımlar atacaklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 12:33:00 -
Fırsatçılar korksun

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Dijital Tarım Pazarı’nın (DİTAP) tanıtım toplantısına video konferans yöntemiyle bağlanan Bakan Albayrak, “Böyle önemli, kritik bir dönemde bile fırsatçılık yapanlar var. Bunları görüyoruz. Ama fırsatçılar bilsinler ki normalleşme sürecinin başlamasıyla çok daha sert ve net tedbirler alacağız” diye konuştu.

Dijital Tarım Pazarı Platformu’nu da, tarladan sofraya kurulacak sağlıklı zincir ve üreticilere sunduğu imkanlar açısından önemsediğini söyleyen Albayrak, bir soru üzerine platformdaki işletmelerden harç, vergi, fon gibi kesintiler yapılıp yapılmayacağı konusunu çalışmadıklarını ifade etti. Albayrak, “Platformu teşvik etmek için bu anlamda destekler sağlayabiliriz. Bu tip oluşumların teşvik edilmesi öncelikli amaç olmalı. Rekabetçi olması açısından buna olumlu bakarız” dedi. 

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