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Yerel Firmaya ait depo alev alev yandı
Yerel

Firmaya ait depo alev alev yandı

Tuzla'da bir firmaya ait depo alevlere teslim oldu.

Yeniakit Publisher
2021-05-19 15:52:00 -

Tuzla Mermerciler Sanayi Sitesi’nde bulunan bir lojistik firmasına ait deponun çatı kısmında saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı.

Olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenilirken, firmada büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Lojistik firmasının deposunda çıkan yangın, drone ile havadan görüntülendi.

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