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Ekonomi Firmalar eleman arıyor! İstihdam artışı umut verici
Ekonomi

Firmalar eleman arıyor! İstihdam artışı umut verici

Pandeminin yayılımının büyük ölçüde önüne geçilmesi, üretim ve ihracat ivmelenmesi istihdamı artırıyor. Firmaların eleman arayışlarının hız kazandığı mayıs ayında yüzde 41.4 olan istihdam oranının haziran ayında yüzde 42.4’e yükselmesi ise yüzleri güldürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-13 10:09:00 - 2020-09-13 10:13:10
Firmalar eleman arıyor! İstihdam artışı umut verici

Buğra Kardan

Türkiye ekonomisinde bahar aylarında başlayan V tipi toparlanma devam ediyor. Corona virüsüne (Covid-19) karşı iyi bir imtihan verilmesi, iç ve dış talebin güçlenmesi, üretim ile ihracatın atağa kalkması istihdam verilerinin de iyileşmesine imkân tanıyor.

Rakamlar iç açıcı

Öyle ki mayısta yüzde 41.4 olarak kayıtlara geçen istihdam oranı haziranda bir puan artarak yüzde 42.4’e çıktı. Pandeminin esamesinin okunmadığı geçen yılın haziran ayındaki istihdam oranına göre fark, dört puana düştü. Bu durum ilerisi için umutları arttırdı.

Karnemiz iyi

Diğer yandan mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranının 0.6 puan artıp yüzde 41.6’ya ulaşması, iş gücüne katılım oranının yüzde 47.7’den yüzde 48.6’ya yükselmesi olumlu yankı uyandırdı. Türkiye’nin istihdam karnesinin iyi olduğunu belirten ekonomi çevreleri, “Dünyanın durumu ortada. ABD, Fransa, İtalya ve İspanya’da işsizlik rakamları pik yapmış vaziyette. Ülkemizin bu ortamda, bu dönemde çizdiği başarılı grafik takdire şayan” yorumunda bulunuyorlar. İstihdam hedeflerinin tutturulması için tüm imkânların seferber edilmesi gerektiğinin altını çizen aynı çevreler, “Tabii işsizlik rakamlarının artışında şirketlerin otomasyona yönelmelerinin, gençlerin tarım ve imalat sanayiinde çalışmaya sıcak bakmamalarının da önemli rol oynadığı unutulmamalı. Ve sıkıntıyı derinleştiren sosyo-ekonomik, psikolojik gerekçelerin üzerinde durulmalı” çağrısını yapıyorlar.

Girişimcilerimiz durmuyor

Reel sektör temsilcileri ise istihdamın yeniden artmaya başlamasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, şunları kaydediyor: “Hayat normale dönüyor. Firmalarımız eleman almaya yöneliyorlar, girişimcilerimiz dur durak bilmiyorlar. Anadolu’yu karış karış dolaşıyor ve yeni yatırımlar yapıyorlar. Buna bağlı olarak en çok istihdam artışı 253 binle tarımda görülüyor. Ardından 184 binle inşaat geliyor. Sanayide de istihdam 25 bin artmış durumda. Bu rakamı yeterli görmüyor, yukarı çekmeyi taahhüt ediyoruz. Şu da hakikat ki yeni başarı öyküleri ortaya koymak için elimizden geleni yapıyoruz.”

Dünya devlerinin durumu vahim

Bu arada dev ülkelerde işsizlik rakamları ürkütücü boyutlarda. İşsizlik temmuz ayında İtalya, Fransa, Portekiz ve İrlanda’da yüzde 0.3 arttı. Euro Bölgesi’nde ise işsizlik yüzde 7.9 seviyesinde. Temmuz döneminde Kolombiya’da işsizlik yüzde 19.7, İspanya’da yüzde 15.8, Japonya’da yüzde 2.9, Güney Kore’de yüzde 4.2 olarak gerçekleşti. Dünyanın en büyük ekonomilerinden ABD’de ise işsizlik 10.2 düzeyinde

 

Yeni Akit Gazetesi

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