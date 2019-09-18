Fırında kıymalı soslu karnabahar tarifi

Denedikten sonra tadına bayılacağınız enfes bir karnabahar tarifini sizler için derledik. Sebze yemeyen çocuklar için de bir alternatif olan bu tarif damakları şenlendirecek. Peki ama fırında kıymalı soslu karnabahar nasıl yapılır? Fırında karnabahar yemeğinin malzemeleri nelerdir? İşte detaylar...

Farklı bir tat ve dokunuş istiyorsanız bu tarif tam da size göre! Pratikliği ve lezzeti sayesinde en sevilen tarifler arasında olan bu yemeği, sebze yemeyen çocuklar bile bayılarak yiyor. Bu yüzden dilerseniz içerisine brokoli ya da pırasa koyarak da deneyebilirsiniz.

Malzemeler

1 adet orta boy karnabahar

150 gr kıyma

1 soğan

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

tuz, karabiber, kekik

Sosu için;

1 yemek kaşığı tereyağ

1 yemek kaşığı un

2,5 su bardağı süt

1 tatlı kaşığı krema

Yapılışı

Karnabaharların çiçeklerini ayıklayıp 40 dakika kadar hafif diri kalacak şekilde haşlayın.

Bir tavada soğanı ve tereyağını kavurun. İçine kıymayı alıp yine çok pişmeyecek şekilde karıştırarak baharatlarını ekleyin ve ocaktan alın.

Fırın kabınıza önce kıymalı harcı yayın ve üzerine haşladığınız karnabaharları serin.

Sosu için; yağı tavaya alıp unun kokusu çıkana kadar kavurun. Sonra üzerine sğtğ ve kremayı ekleyin. En son tuzunu ilave edip karnabaharların üzerine dökün.

180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişirin.

Şimdiden afiyet olsun...