0553 313 94 23

Fırında kıymalı soslu karnabahar tarifi

Denedikten sonra tadına bayılacağınız enfes bir karnabahar tarifini sizler için derledik. Sebze yemeyen çocuklar için de bir alternatif olan bu tarif damakları şenlendirecek. Peki ama fırında kıymalı soslu karnabahar nasıl yapılır? Fırında karnabahar yemeğinin malzemeleri nelerdir? İşte detaylar...

18 Eylül 2019 Çarşamba 14:20
Fırında kıymalı soslu karnabahar tarifi

Denedikten sonra tadına bayılacağınız enfes bir karnabahar tarifini sizler için derledik. Sebze yemeyen çocuklar için de bir alternatif olan bu tarif damakları şenlendirecek. Peki ama fırında kıymalı soslu karnabahar nasıl yapılır? Fırında karnabahar yemeğinin malzemeleri nelerdir? İşte detaylar...

Farklı bir tat ve dokunuş istiyorsanız bu tarif tam da size göre! Pratikliği ve lezzeti sayesinde en sevilen tarifler arasında olan bu yemeği, sebze yemeyen çocuklar bile bayılarak yiyor. Bu yüzden dilerseniz içerisine brokoli ya da pırasa koyarak da deneyebilirsiniz.

Malzemeler

  • 1 adet orta boy karnabahar
  • 150 gr kıyma
  • 1 soğan
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • tuz, karabiber, kekik

Sosu için;

  • 1 yemek kaşığı tereyağ
  • 1 yemek kaşığı un
  • 2,5 su bardağı süt
  • 1 tatlı kaşığı krema

Yapılışı

Karnabaharların çiçeklerini ayıklayıp 40 dakika kadar hafif diri kalacak şekilde haşlayın.

Bir tavada soğanı ve tereyağını kavurun. İçine kıymayı alıp yine çok pişmeyecek şekilde karıştırarak baharatlarını ekleyin ve ocaktan alın.

Fırın kabınıza önce kıymalı harcı yayın ve üzerine haşladığınız karnabaharları serin.

Sosu için; yağı tavaya alıp unun kokusu çıkana kadar kavurun. Sonra üzerine sğtğ ve kremayı ekleyin. En son tuzunu ilave edip karnabaharların üzerine dökün.

180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişirin.

Şimdiden afiyet olsun...

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Eylül 2019 Çarşamba 14:20
  1. Fırında kıymalı soslu karnabahar tarifi
  2. fırında kıymalı karnabahar beşamel soslu
  3. fırında kıymalı patatesli karnabahar
  4. kıymalı mantarlı karnabahar
  5. fırında kıymalı karnabahar
  6. karnabahar graten
  7. beşamel soslu karnabahar
  8. kıymalı beşamel soslu karnabahar
  9. fırında kıymalı karnabahar graten

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dolandırıcıların yeni numarası!
    1. Dolandırıcıların yeni numarası!
    2. Ahmet Davutoğlu partiyi ne zaman..
    3. Su kuyusunda aranan kadın Sakarya'da..
    4. Fırında kıymalı soslu karnabahar tarifi
    5. Selçuk Bayraktar'dan kritik açıklama:..
    6. İspanya savaş uçağı denize düştü!
    7. Sınırı geçen Yunan askerler hakkında..
    8. Türkiye'den dikkat çeken Su-35 çıkışı
    9. Hak-İş'ten oturma eylemlerini sürdüren..
    10. İran'dan ABD'ye İsviçre üzerinden..
    11. Örgütün ikinci ismi ifade verdi!..
    12. İnsan tüketimine özel yerli yulaf için..
    13. Dişi uyuşmayan genç, doktorunu bıçakladı
    14. KYK burs borcu silinmesi ne zaman?..
    15. CHP'li belediye imam hatip okulu..
    16. Cumhuriyet gazetesi (FETÖ) davasının..
    17. Burhan Kuzu'dan dikkat çeken çıkış:..
    18. Resmen açıklandı! İşte Erzurumspor'un..
    19. Kütahya'da ormanı istila eden..
    20. Aort yırtılmasında erken müdahale ölüm..
    21. Tayland'da polis Müslüman öğrencilerin..
    22. Tartıştığı kardeşini av tüfeğiyle vurdu
    23. Çukurova'da 'Altın Koza' heyecanı..
    24. Endonezya'da 5,6 büyüklüğünde deprem..
    25. Sütlü domates çorbası tarifi
    26. AK Parti’den Babacan’a tepki: Liderlik..
    27. O ülkede vekiller harekete geçti! 'ABD..
    28. Erdoğan açıkladı: Bir zam daha..
    29. Yeni Çorumspor'da sakatlık şoku! Golcü..
    30. TOKİ’den AOÇ açıklaması!
    Babacan ve Davutoğlu sonrası bir isim daha AK Parti'den istifa etti!
    Babacan ve Davutoğlu sonrası bir isim daha AK Parti'den istifa etti!
    MHP'de onlarca istifa! İYİ Parti'ye geçtiler
    MHP'de onlarca istifa! İYİ Parti'ye geçtiler
    Üst düzey isim yeniakit.com.tr’ye açıkladı! İşte AK Parti’deki üye düşüşünün arkasındaki gerçek
    Üst düzey isim yeniakit.com.tr’ye açıkladı! İşte AK Parti’deki üye düşüşünün arkasındaki gerçek
    Kral Selman'dan çok konuşulacak çıkış: Onlar sadece bizi vurmadı
    Kral Selman'dan çok konuşulacak çıkış: Onlar sadece bizi vurmadı
    Erdoğan 3'lü zirvede tarih verdi: Sonuca ulaşamazsak....
    Erdoğan 3'lü zirvede tarih verdi: Sonuca ulaşamazsak....

    Günün Karikatürü

    18 Eylul 2019
    DAEŞ'ten Türkiye'ye küstah saldırı tehdidi! O üç ilin ismini verdiler
    DAEŞ'ten Türkiye'ye küstah saldırı tehdidi! O üç ilin ismini verdiler
    Türkiye harekete geçti! Dev gözdağı...
    Türkiye harekete geçti! Dev gözdağı...