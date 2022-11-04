Fırın nasıl temizlenir? Fırınınızı parlatmak için, yağ ve kirden arındıracak en uygun yöntemler ve fırın temizliği için deterjan doğal

Normal Fırın Temizleme

1/2 su bardağı sıvı sabun

1/4 su bardağı beyaz sirke

Yeterince su

1,5 su bardağı karbonat

Yukarıda bulunan malzemelerin hepsi bir kabın içinde karıştırılarak macun kıvamında bir karışım elde edilir. Öncelikli olarak fırının içinde bulunan tepsi ile ızgara çıkartılır ve lavabonun içinde temizlenir. Pasta fırçası ya da boya fırçası yardımı ile macun fırının taban kısmına ve yanların tamamına sürülür. Fırının cam ve kapak kısmına bu macundan sürülmez. Fırının lekeleri ve yanık lekeleri çıksın diye bu şekilde kapağı kapatılarak 8 saat boyunca bekletilir. Ertesi gün bir kabın içine su koyulur ve temiz bir sünger alınır. Akan kirler ve birikintiler bu sünger yardı ı ile alınır. Kabın içinde bulunan su kirlendikçe temizlenmelidir. Fırın içinde bulunan lekeler bu sayede temizlenir. Ayrıca kısa sürede sorunlara çözüm sağlayan bir karışımdır.

Camın Temizliği

Gerekli malzemeler

1/4 su bardağı karbonat

Su

Su ile karbonatı bir kabın içinde karıştırılır ve macun kıvamında bir karışım elde edilir. Fırın camında bulunan lekeleri çıkartmak için sünger yardımı ile karışım buraya sürülür. Bu şekilde 20 dakika boyunca bekletilir. Ardından kağıt havlu yardımı ile cam ovalanır ve temiz bir bez yardımı ile durulanmalıdır. Ardından mutlaka temiz havlu ile kurulanır. Özellikle sağlık açısından oldukça güvenilir bir karışımdır.

Ankastre Temizleme

Gerekli Malzemeler

1 su bardağı su

1/3 su bardağı tuz

Yarım su bardağı karbonat

1 su bardağı su

Ankastre fırın temizliği nasıl temizlenir kapsamında bütün malzemeler temiz bir kabın içinde karıştırılır. Özellikle fırının içi kısmında yağlı olan bölgeler diş fırçası yardımı ile fırçalanır. Bundan sonra 5 dakika boyunca bekletilir. Ardından hazırlanmış olan ılık suyun yardımı ile yağ olan fırın içi tamamen silinir. Ankastre fırın içi nasıl temizlenir kapsamında en sağlıklı ve en etkili çözümü karbonat sunmaktadır. Kimyasal ürünlerin kullanımın yerine evde bu tarz doğal çözümlerin kullanılması uygun olacaktır.

Amonyak

Ankastre ürününüzü 65 derecede ısıtın. Sonrasında fırının içinde bulunan bölgeye yarım fincan amonyağı bir kasenin içine koyun ve yerleştirin. Ardından fırının en alt rafına bir tencere su koyun ve kapağını kapatın. Bu şekilde 1 gün boyunca bekletin. Ertesi gün fırının içi kısmında bulunan malzemelerin tamamını alın. Bir kabın içinde amonyak ve bulaşık deterjanı karıştırın. Temiz bir bez ve hazırlanan bu karışım ile fırının tüm içini silin. Yalnız bu uygulama gazlı olan fırınlarda uygulanmamalıdır.

Mikrodalga Temizleme

Gerekli Malzemeler

Bir limonun ikiye bölün ve sıkın

Kase

Arap sabunu

Kaseyi 1 su bardağı su ile doldurun. Ardından bu suyun içine limon suyu ile kabuklarını ekleyin. Kaseyi bu şekilde 4 dakika boyunca fırını çalıştırarak bekletin. Bu çalışa esnasında meydana gelecek olan buhar kirlerin çözülmesine yardımcı olacaktır. Ardından kaseyi dikkatli bir şekilde olduğu yerden çıkartın. Fırın nasıl temizlenir kapsamında temiz bir bez ile fırın içi kısımlarını tamamen silin. Bu aşamada önemli olan ankastrenin iç haznesinde bulunan giriş ve çıkış kısımlarının dikkatli silinmesidir. Ayrıca inatçı lekeler mevcutsa kasede bulunan limon suyu ve bez ile silin. Mikrodalga içinde bulunan döner tablo da kesinlikle arap sabunu ile silinmelidir. Fırının içi kadar dış kısmı da temizlenmelidir. Bunun içinde bulaşık deterjanı kullanımı yapılmalıdır. Temizlik esnasında kullanılacak olan temizlik ürünlerinin ve suyun havalandırma için mevcut deliklerden içeri kaçmamasına dikkat edilmelidir. Aksi takdirde elektrik aksamında bozulmalar meydana gelecektir. Bu daha büyük sorunların yaşanmasına sebep olur.

Fırının içi hangi deterjanla temizlenir?

1) Karbonatlı Limonlu Su ile Fırın İçi Temizliği

Bir kap içinde ya da sprey şişe içinde 1 paket karbonat, 1 limon suyu ve suyu karıştırın. Daha sonra karışımı fırının iç yüzeyine püskürtün. Eğer sprey şişe kullanmıyorsanız bez yardımı ile temizliği yapabilirsiniz.

Fırındaki inatçı yağ lekesi nasıl çıkar? En iyi fırın temizleyici

Bir kap içinde ya da sprey şişe içinde 1 paket karbonat, 1 limon suyu ve suyu karıştırın. Daha sonra karışımı fırının iç yüzeyine püskürtün. Eğer sprey şişe kullanmıyorsanız bez yardımı ile temizliği yapabilirsiniz. Fırın içine dağılan karbonatlı suyu yaklaşık 30 dakika boyunca bekletin.

Bulaşık tableti ile fırın temizleme

Fırın raflarını çıkarın ve üstünü tamamen kaplayacak şekilde sıcak su dolu bir kaba yerleştirin. Bir bulaşık makinesi tabletini parçalayın ve suya atın. Başka bir tableti de ıslatın ve bununla fırının içini ve kapağını ovalayın. Ardından ıslak süngerle fırını durulayın.

Fırın içindeki yanıkları nasıl temizlenir?

Mini fırın temizliği:

Fırın içinde amonyaklı suyu dağıttıktan sonra, birkaç saat fırının kapağını kapalı tutun. Amonyak, fırının içinde dağılarak eski pişirimlerden kalan yağı ve yanıkları çözecektir. Belirli bir süre bekledikten sonra ılık bir bezle tüm yüzeyi temizleyebilirsiniz.

Rezistansı açık fırın nasıl temizlenir?

Bir kap içinde ya da sprey şişe içinde 1 paket karbonat, 1 limon suyu ve suyu karıştırın. Daha sonra karışımı fırının iç yüzeyine püskürtün. Eğer sprey şişe kullanmıyorsanız bez yardımı ile temizliği yapabilirsiniz. Fırın içine dağılan karbonatlı suyu yaklaşık 30 dakika boyunca bekletin.

Ankastre fırın temizliği

Ankastre fırın içi temizliği nasıl yapılır?



Bir kap içinde ya da sprey şişe içinde 1 paket karbonat, 1 limon suyu ve suyu karıştırın. Daha sonra karışımı fırının iç yüzeyine püskürtün. Eğer sprey şişe kullanmıyorsanız bez yardımı ile temizliği yapabilirsiniz. Fırın içine dağılan karbonatlı suyu yaklaşık 30 dakika boyunca bekletin.

Fırın Temizliği Püf Noktaları Nelerdir?

Evde fırın temizliği nasıl yapılır sorunuzu 5 kolay yöntemle cevapladık. Peki, fırın temizlerken işinize yarayacak önemli püf noktaları nelerdir?

Öncelikle, fırın kullanım sıklığınıza göre temizlik rutini geliştirmelisiniz. Eğer fırında bolca yemek, kek, kurabiye, börek gibi tarifler pişiriyorsanız 1-2 kullanımdan hemen sonra fırını temizlemenizi tavsiye ederiz; aksi durumda kalıntılar kuruyacak ve lekeleri çıkarmak zorlaşacaktır. Öte yandan uzun aralıklarda fırın kullanıyor ve yine de sık temizlik yapıyorsanız fırının malzemesi çabuk deforme olabilir.

Fırın temizliği yaparken kullandığınız bezin fırını çizmeyecek özellikte olması gerekir. Lekeleri çıkarmak için fırını silerken iç kaplamayı çizmemeye özen göstermelisiniz.

Fırın temizliği yaparken size önerdiğimiz doğal malzemeleri kullanmak sağlığınız için faydalıdır. Çamaşır suyu, porçöz vb yoğun temizlik ürünleri temizlik yaparken gözlerinizi, soluk borunuzu, ellerinizi kötü etkileyebilir.