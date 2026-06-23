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Dünya İsrailli bakandan Netanyahu’ya gönderme! ABD Başkanına ‘hayır’ diyemeyen başbakan olmasın
Dünya

İsrailli bakandan Netanyahu’ya gönderme! ABD Başkanına ‘hayır’ diyemeyen başbakan olmasın

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İsrailli bakandan Netanyahu’ya gönderme! ABD Başkanına ‘hayır’ diyemeyen başbakan olmasın

İsrail Maliye Bakanı Zeev Elkin, ABD Başkanı Donald Trump'a gerektiğinde karşı çıkamayacak bir kişinin İsrail Başbakanlığı görevine aday olmaması gerektiğini ifade etti.

İsrail ordu radyosuna konuşan ve aynı zamanda İsrail Güvenlik Kabinesi üyesi Elkin, ABD'nin İsrail'den Lübnan’ın güneyinde ve bölgede oluşturduğu güvenlik kuşağından çekilmesini talep etmesi halinde Tel Aviv yönetiminin nasıl bir tutum izleyeceğine ilişkin soruyu yanıtladı.

Elkin, "İsrail Başbakanı'ndan beklenen şeylerden biri, dünyanın en büyük gücünün dost bir başkanı karşısında bile gerektiğinde ABD Başkanı'na 'hayır' diyebilmesidir. Özellikle de konu güvenliğimizin özüyle ilgiliyse." ifadelerini kullandı.

 

İsrailli Bakan'ın açıklamaları, Başbakan Netanyahu'nun ABD Başkanı Trump'ın çizgisinden ayrılmadığı yönündeki eleştirilerin arttığı ve İsrail'de Washington ile ilişkiler ile güvenlik politikalarının yoğun şekilde tartışıldığı bir dönemde gelmesi dikkati çekti.

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