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Gündem Hakan Fidan, Ali Fidan'ı kabul etti
Gündem

Hakan Fidan, Ali Fidan'ı kabul etti

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Hakan Fidan, Ali Fidan'ı kabul etti

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Hakan Fidan Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan'ı kabul etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan'ı kabul etti.

Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Fidan, Emniyet Genel Müdürü Fidan ile görüştü.

Gerçekleşen görüşmede, kamu hizmetlerinin daha etkin ve koordineli bir şekilde yürütülmesi, kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi ve çeşitli güncel konular üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

 

Ziyaretin, devlet kurumları arasındaki koordinasyonun artırılması ve ortak çalışma alanlarının geliştirilmesi açısından önem taşıdığı ifade edildi.

Ziyaretin ardından yapılan açıklamada, nazik kabullerinden dolayı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a teşekkür edilerek şu ifadelere yer verildi:

“Nazik kabulleri dolayısıyla Sayın Bakanımıza şükranlarımızı sunarız.”

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