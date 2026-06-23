Pekin’den Washington’a hukuk misillemesi! Alibaba, kendisini "kara listeye" alan Pentagon’a dava açtı!

Çin'in önde gelen e-ticaret ve teknoloji şirketi Alibaba, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) şirketi Çin ordusuyla bağlantılı olduğunu iddia ettiği "askeri şirketler" listesine alması üzerine ABD hükümetine dava açtı.

California Kuzey Bölge Mahkemesi'nde açılan davada, Pentagon'un kararının fiili ve hukuki hiçbir dayanağı bulunmadığı savunuldu.

Dava dilekçesinde, Alibaba'nın hiçbir askeri bağlantısı bulunmayan bağımsız bir yönetim kurulu tarafından yönetildiği, şirketin ürün ve hizmetlerinin silah, savunma veya istihbarat amaçlı olmadığı, perakende, lojistik ve kurumsal bilgi teknolojisi sektörlerine yönelik geliştirildiği vurgulandı.

Şirket sözleşmelerinin, ürün ve hizmetlerin askeri amaçlı kullanımını yasakladığı belirtilen dilekçede, Alibaba'nın herhangi bir askeri sertifikası veya lisansı bulunmadığı, Çin Devlet Varlıklarını Denetleme ve Yönetme Komisyonu (SASAC) ile de hiçbir ilişkisinin olmadığı aktarıldı.

Şirket, kararın iptal edilerek Alibaba'nın askeri şirketler listesinden çıkarılmasını talep etti.

Pentagon, 8 Haziran'da, Çin ordusuyla bağlantısının bulunduğunu iddia ettiği "askeri şirketler" listesine ülkenin önde gelen teknoloji firması Alibaba ile elektrikli araç üreticisi BYD gibi Çinli şirketleri dahil etmişti.

ABD'li kuruluşları Çinli şirketlerle çalışmanın riskleri konusunda uyarmayı amaçlayan liste, tek başına geniş kapsamlı yaptırımlar getirmiyor.

Liste, havacılık, yarı iletkenler, inşaat, iletişim, bilgisayar donanımı ve yapay zeka gibi farklı sektörlerden 100'den fazla Çinli şirketi içeriyor.