Eski derz nasıl temizlenir, temizliği nasıl yapılır? Kurumuş, kararmış derz araları nasıl beyazlatılır? Uygulanan yöntemler

Parıl parıl parlayan bir banyo hayal ediyorsanız doğru yerdesiniz! Ne kadar uğraşsanız da banyonuzda istediğiniz o temiz görüntüye ulaşamıyor musunuz? Oysaki kararan fayans aralarını temizlemek oldukça basit! Birçok insanın korkulu rüyası haline dönüşen kararmış fayans aralarına son verecek yöntemleri sizler için derledik. İşte kararmış fayans aralarını temizlemenin 5 pratik yolu...

Evdeki Malzemeler İle Temizleme

Kabartma Tozu ve Sirke

Gerekli Malzemeler

Sirke

Kabartma tozu

Kase

Bir kasenin içinde kabartma tozu ile suyu karıştırarak kıvamlı bir maçın elde edin. Yalnız banyonuz ya da evinizdeki diğer alanlardaki taşlar doğal taş ise bu karışım kullanılmamalıdır. Seramik ve fayans üzerindeki lekeleri çıkartmak için parmağınızda dolgu olan alanlara uygulayın. Her ne kadar kabartma tozu zararlı olmasa da lastik eldiven giymek gerekir. Bu sayede cilt tahrişlerinden uzak kalınır. Ardından sprey bir şişenin içinde sirke ile suyu karıştırın. Yaklaşık olarak 1 saat boyunca bekleyen kabartma tozu macunun üzerine sıkın. Sirke sıkıldığı anda kabarcıklanma başlayacaktır. Kabarcıklanma bittiği anda temizleme işlemlerine geçilir. Harç hatlarını bir diş fırçası ile ovun. Kabartma tozu ve sirke kalıntılarını çıkarmak için paspas ve su kullanın. Kalıntıları zemine yaymamak için devamlı paspaslayın. Temizleme işlemi sırasında suyu sık sık değiştirin.

Sirke

Gerekli Malzemeler

Sirke

Diş fırçası

Su

Sprey şişe

Seramik üzerindeki derz nasıl temizlenir ve fayanslardaki derz lekeleri nasıl çıkar kapsamında doğal temizlik için sirke kullanılmalıdır. Saf sirke ve su eşit miktarlarda sprey özelliği bulunan bir şişenin içine dökülür. Derz ve dolgu olan kısımlardaki kir lekesi dikkate alınarak püskürtülür. Bu şekilde belli bir süre bekletilerek kir lekesi yumuşaması sağlanır. Derz temizliği için ardından diş fırçası ile fayans da dâhil olmak üzere ovalanır. Fayans ve derz lekeleri çıktıktan sonra su ile detaylı şekilde durulanır.

Sirke ve Tuz

Gerekli Malzemeler

Sirke

Diş fırçası

Tuz

Su

Sprey şişe

Derz ve fayans lekeleri konusunda temizlik yapmak için eşit miktarda sirke ve su sprey özelliği bulunan bir şişenin içine dökülür. Ardından bir avuç tuz da eklenir ve iyice çalkalanır. Derz dolgu nasıl temizlenir kapsamında sorun olan bölgelere sıkılır ve yarım saat boyunca bekletilir. Yumuşayan fayans ve derz lekeleri diş fırçası ile fırçalanır. Fırçalama sonrasından sorun olan her bölgedeki lekeler çıkar.

Kimyasallar İle Temizleme

Oksijenli Ağartıcı

Gerekli Malzemeler

2 çorba kaşığı oksijenli ağartıcı

2 fincan ılık su

Tüm malzemeler bir kabın içinde karıştırılır. En iyi sonucun alınması için karıştırma işlemlerin en doğru şekilde yapılması gerekir. Fayans ve derz üzerine hazırlanan karışımı dökün ve püskürtün. İşlemden sonra 10 dakika boyunca bekletin ardından fırça ile sorun olan tüm bölgeleri fırçaladığınızda lekeler çıkar. Lekelerin çıkmasından sonra mutlaka su ile birkaç kez durulama yapmanız gerekmektedir.

Çamaşır Suyu

Püskürtme özelliği olan bir şişenin içine çamaşır suyu ile su eşit miktarlarda koyulur ve iyice karıştırılır. Fayans ve derz üzerinde olan lekeler üzerindeki sorun olan bölgelere sıkılır. Bu şekilde 1 saat boyunca bekletilir. Bekleme süresi bittikten sonra diş fırçası ile fırçalanır. Lekeler çıktıktan sonra su ile birkaç kez durulama yapılır. Durulama işlemlerinin sonucunda çamaşır suyunun kalıntısının kalmaması gerekir.

Diş Fırçası

Lekeler konusunda düzenli şekilde temizleme yapılması gerekir. Düzenli temizlik yapmak için diş fırçası kullanımı yapılmalıdır. Uygun bir deterjan ve diş fırçası ile temizlik yapılması ile sorun bölgeler kısa sürede temizlenir ve sorunlar çıkar. Bu uygulamada da fayans ve derz aralarının mutlaka durulanması gerekir. Kullanılan temizlik ürünün kimyasal bir ürünse ve banyoda kullanılacaksa eldiven ve maske sağlık açısından kesinliklşe takılmalıdır.

Eski derz nasıl temizlenir?

½ fincan beyaz sirke ile ¼ fincan ılık suyu kaseye dökün ve karıştırın. Daha sonra hazırlamış olduğunuz bu çözelti karışımı derz aralarına püskürtün ve 15-20 dakika bekleyin. Ardından fırça ya da bir sünger yardımıyla iyice ovun ve durulayın.

Kurumuş derz dolgu nasıl temizlenir?

- Temiz ve yumuşak olmayan bir bez çamaşır suyuna batırılmalı ve derz arasında gezdirilmelidir. Bir süre bekletilmeli ve daha sonra ılık su ile durulanmalıdır. - Fırça gibi sert yüzeye sahip bir temizlik ürünü ile beyazlatan deterjan kullanılarak derz araları fırçalanmalıdır.

Kararmış derz araları nasıl beyazlatılır?

Derz araları çok kararmışsa sirke, karbonat ve limon suyunu karıştırarak fayans aralarında bir süre bekletmeyi deneyin. Bu karışıma cüzi miktarda maden suyu da ekleyebilirsiniz. Tüm bunların yanı sıra diş macunu, limon tuzu, bulaşık deterjanı ve oksijenli su da derz temizliğinde kullanılan yöntemler arasındadır.

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