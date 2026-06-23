CHP’de sıcak gelişme! Kurultay için tarih açıklandı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Genel merkez katlarındaki taht kavgaları, karşılıklı kaset kumpasları ve delegeleri parayla satın alma rezaletleriyle çalkalanan CHP’de, iç hesaplaşmanın fitili resmen ateşlendi. Seçim yenilgilerinin faturasını birbirine kesen vesayet odaklarının ve kurultay delegelerinin sabırsızlıkla beklediği açıklama, CHP Sözcüsü Deniz Sarı'dan geldi.
Eylül ayının ilk haftası itibarıyla olağan kongre sürecinin başlatılacağını duyuran Sarı'nın bu hamlesiyle birlikte, parti içindeki hizipleşmelerin ve koltuk kapma yarışının sokaklara taşacağı bir kaos döneminin kapısı aralanmış oldu.