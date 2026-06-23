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Gündem Başkan Erdoğan: "NATO'nun caydırıcılığı ortak hedef"
Gündem

Başkan Erdoğan: "NATO'nun caydırıcılığı ortak hedef"

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Başkan Erdoğan: "NATO'nun caydırıcılığı ortak hedef"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'yi Ankara'da resmi törenle karşıladı. İkili görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuşan Başkan Erdoğan, "Polonya ile Avrupa'nın güvenlik ve savunma mimarisinde vazgeçilmez yere sahip olan iki NATO müttefiki olarak işbirliğimizi güçlendirmek için çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine, Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştiren Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki Ankara'ya geldi. Başkan Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'yi resmi törenle karşıladı.

 

Törende, tarihteki 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlere de yer verilirken, 21 pare top atışı yapıldı. İkili görüşmeye geçen Başkan Erdoğan ve Nawrocki, görüşme sonrası ortak basın toplantısında konuşuyor...

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:

"Polonya ile her alanda işbirliğini geliştiriyoruz. Görüşmede atacağımız müşterek adımları değerlendirdik. Birçok başlıkta fikir alışverişinde bulunduk. 10 milyar dolarlık ticaret hacmine ardından da 15 milyar dolarlık hedefi belirledik. Yeni hedefimize doğru emin adımlarla devam ediyoruz.

 

Savunma sanayii başta olmak üzere bu alanda geçmişte gerek İHA'lar, gerek diğer savunma projeleri olsun çok önemli ortaklıklara imza attık. Avrupa'nın savunma stratejisinde çok önemli iki ülke olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz."

Polonya ile ) Avrupa'nın güvenlik ve savunma mimarisinde vazgeçilmez yere sahip olan iki NATO müttefiki olarak işbirliğimizi güçlendirmek için çalışıyoruz Avrupa Birliği ile işbirliğimizi karşılıklı fayda üzerine devam ettiriyoruz. Polonya'ya üyelik sürecimizde verdiği destekten dolayı teşekkür ederiz.

Görüşmemizde Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ve İran'daki gelişmeleri etraflıca değerlendirdik. Her iki alanda barışa duyulan ihtiyaca dikkat çektik.

Filistin Devleti'ni tanıyan ülkelerin başındaki Polonya'dan iki devletli çözüme destek olmaya devam etmesini istiyoruz."

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Başkan Erdoğan: "NATO'nun caydırıcılığı ortak hedef"

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Başkan Erdoğan: "NATO'nun caydırıcılığı ortak hedef"

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Yorumlar

Mehmet

Türkiye Cumhuriyeti her daim güçlü bir şekilde ayakta durmalıdır. Bu görüşte Polonya ile yakınlaşmamız, hem milli güvenliğimiz için önemlidir hem de dünya düzeninde Türk-Polonyalı dostluğunun daha da güçlenmesi anlamına gelir. Rusya'nın Ukrayna'daki zulmü ve İran'daki siyasi gerilimler gibi küresel sorunlar karşısında barışa yönelik ortak çabalarımız, insanlığın geleceği için vazgeçilmezdir. Türkiye her zaman haklı mücadelede yer almış, Filistin'in de yanında durmuştur. Bu ortak değerler doğrultusunda iki ülkenin daha da sıkı bir şekilde bir arada olması Türk-Polonyalı halkları ve uluslararası toplumun refahını artıracak ve bölgede huzur ve istikrarın sağlanmasına katkı sağlayacaktır.

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