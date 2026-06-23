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Dünya Maçları izleyemeyecekler! Nafaka ödemeyene Dünya Kupası yasağı
Dünya

Maçları izleyemeyecekler! Nafaka ödemeyene Dünya Kupası yasağı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Maçları izleyemeyecekler! Nafaka ödemeyene Dünya Kupası yasağı

Dünya Kupası heyecanı sürerken çocuklarına nafaka ödemediği belirtilen binlerce ebeveynle ilgili ilginç bir başvuru iletildi. Arjantin, çocuklarına nafaka borcu bulunan 13 bin ebeveynin listesini ABD’ye ileterek, bu kişilerin 2026 Dünya Kupası maçlarına girişinin resmen yasaklanmasını talep etti.

Arjantin’in, çocuklarına nafaka ödemediği belirtilen binlerce ebeveynle ilgili attığı adım dikkat çekti. Yetkililer, ülkede çocuklarına nafaka borcu bulunan 13 bin ebeveynin listesini ABD’ye ileterek, bu kişilerin 2026 Dünya Kupası maçlarına girişinin yasaklanmasını talep etti. Buenos Aires Belediye Başkanı Jorge Macri, söz konusu kişilerin çocuklarına ödemeleri gereken nafakaları yerine getirmediğini belirterek, "Çocuklarını geçindirmek gibi temel bir sorumluluğu yerine getirmeyenler bunun sonuçlarına katlanmalıdır. Çocuklarına bakmayanlar stadyumlara alınmayacak" dedi.

ABD HENÜZ CEVAP VERMEDİ

Nafaka borcu olanların listesi, Arjantin’in Kamu Nafaka Borçluları Sicili (RPAM) tarafından hazırlandı ve büyük bölümünün Buenos Aires ile 13 farklı eyaletten gelen babalardan oluştuğu belirtildi. Dünya Kupası maçlarının ABD, Meksika ve Kanada’da oynanacak olması nedeniyle Arjantin’in doğrudan yasak koyma yetkisi yok! Bu nedenle liste ABD iç güvenlik ve turnuva güvenlik birimlerine iletildi. ABD’nin Dünya Kupası katılımına ilişkin özel bir adım atıp atmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.

PASAPORTLARI İPTAL EDİLİYOR

ABD, son dönemde nafaka borçlarını ödemeyen kişilerin seyahatlerini kısıtlamaya yönelik uygulamalarını artırdı. ABD Dışişleri Bakanlığı geçtiğimiz ay, 100 bin dolar veya daha fazla nafaka borcu bulunan kişilerin pasaportlarının iptal edilmeye başlanacağını duyurdu. Bu sürecin, nafaka ödemelerindeki gecikmelere ilişkin bilgileri sağlayacak olan ABD Sağlık Bakanlığı ile ortak yürütüleceği belirtildi. Uygulamadan kaç kişinin etkileneceği ise henüz bilinmiyor.

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