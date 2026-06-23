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Gündem Son dakika! Milletvekili Ümit Dikbayır, CHP'den istifa etti
Gündem

Son dakika! Milletvekili Ümit Dikbayır, CHP'den istifa etti

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Son dakika! Milletvekili Ümit Dikbayır, CHP'den istifa etti

İyi Parti'den 2023 yılında ihraç edilip CHP'ye katılan Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, CHP'den istifa ettiğini duyurdu.

Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, istifa açıklamasını resmi X hesabından duyurdu. Paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"KAMUOYUNA SAYGI İLE DUYURULUR Bu kararımın sebebi Cumhuriyet Halk Partisi’nin tarihi, tabanı ya da değerleri değildir. İtirazım; bu partide en üst makamları işgal etmiş olmasına rağmen bugün hâlâ partiyi kendi kişisel hesaplarının, kırgınlıklarının ve siyasi hırslarının gölgesinden çıkaramayan anlayışadır. Türkiye’nin sükûnete, akla ve sorumluluk duygusuna ihtiyacı varken; Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir kişinin bitmeyen hesaplaşmalarının aracı hâline getirilmesini kabul etmiyorum.

Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu partinin makamları, şahsi ikbalin ve geçmişin rövanşlarının sahnesi olamaz. Türkiye’ye umut olması gereken bir partinin, atanarak makama gelen bir kişinin kişisel hesaplaşmaları uğruna kutuplaşmanın, tasfiyelerin ve siyasi entrikaların içine sürüklenmesini doğru bulmuyorum.

Benim itirazım Cumhuriyet Halk Partisine değil; Cumhuriyet’in mirasını kendi siyasi varlığını sürdürmenin aracı hâline getirenleredir. Bu nedenle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ediyorum."

İYİ Parti'den ihraç edildikten sonra yoluna bağımsız vekil olarak devam eden Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, 21 Ekim 2025’te CHP'ye katılmış, Dikbayır'ın rozetini dönemin CHP Genel Başkanı Özgür Özel takmıştı.

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Yorumlar

YILMAZ DURMUŞ

CHP'nin içi boşalıyor. Ama kendini CHP'ye sabitlemiş seçmen her halükarda vaz geçmiyor. Bu bir akıl tutulması değilmi, her türlü hırsızlık rüşvet, irtikap, taciz tecavüz olayları ayyuka çıkacak hala o Parti'nin oyu % 20 lerde olacak hayret edilecek vaka
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